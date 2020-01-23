Вильфанд объяснил, почему "нормальная погода" становится редкостью

Он отметил, что этот процесс не монотонный: в один год опасных явлений может быть больше, в другом — меньше.

"Можно говорить точно лишь о тенденции, что в целом от десятилетия к десятилетию их становится больше", — подчеркнул Вильфанд.

Он объяснил это тем, что из-за потепления увеличивается энергия приземного слоя воздуха, а также энергия атмосферной циркуляции. В разных регионах она распределяется неравномерно: где-то происходит засуха, а где-то — сильные осадки.

"Нормальной погоды все меньше, а экстремальной становится все больше и больше", — заявил Вильфанд.

Он призвал адаптироваться к подобным явлениям, назвав их неизбежными.