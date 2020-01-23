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Вильфанд объяснил, почему "нормальная погода" становится редкостью
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РИА Новости

Вильфанд объяснил, почему "нормальная погода" становится редкостью

09:27 23.01.2020 (обновлено: 13:15 23.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСнег
Снег
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Снег. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" рассказал, что число опасных явлений за 25 лет увеличилось вдвое.
Он отметил, что этот процесс не монотонный: в один год опасных явлений может быть больше, в другом — меньше.
"Можно говорить точно лишь о тенденции, что в целом от десятилетия к десятилетию их становится больше", — подчеркнул Вильфанд.
Он объяснил это тем, что из-за потепления увеличивается энергия приземного слоя воздуха, а также энергия атмосферной циркуляции. В разных регионах она распределяется неравномерно: где-то происходит засуха, а где-то — сильные осадки.
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"Нормальной погоды все меньше, а экстремальной становится все больше и больше", — заявил Вильфанд.
Он призвал адаптироваться к подобным явлениям, назвав их неизбежными.
Однако, по словам синоптика, в этому году в России не прогнозируют роста числа опасных погодных явлений.
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Роман ВильфандГидрометцентрРоссийская газетаРоссияОбщество
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