Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T07:19+0300
https://ria.ru/20200123/1563762322.html
Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
https://cdn25.img.ria.ru/images/151987/84/1519878481_0:206:2500:1612_1036x0_80_0_0_0597ab53dc9029b23278eff90305b105.jpg
РИА Новости

Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"

07:19 23.01.2020
433
© AFP 2019 / Johannes EiseleМорской грузовой порт в Китае
Морской грузовой порт в Китае
© AFP 2019 / Johannes Eisele
Морской грузовой порт в Китае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. Приморская транспортная прокуратура начала проверку по сообщениям в СМИ об экипаже задержанного в КНР танкера "Патриот", который принадлежит попавшей под американские санкции компании "Гудзон".
Танкер "Патриот" задержали в КНР после того, как судовладелец задолжал за ремонт судна. Моряки обратились в СМИ и в профсоюз с просьбой помочь в репатриации. Также перед экипажем есть долги по зарплате. В "Гудзоне" сообщили, что долги перед моряками вызваны санкциями США. Экипаж планируют репатриировать после китайского Нового года, в феврале. В профсоюзе моряков РИА Новости ранее сообщили, что экипаж жалуется на нехватку воды и провизии. В компании же отметили, что запасы провизии пополняются.
"Приморская транспортная прокуратура проводит проверку по публикациям о нарушении трудовых прав экипажа танкера "Патриот", находящегося в морском порту Нигдэ (КНР). В ходе проверки транспортной прокуратурой будет дана оценка действиям должностных лиц компании-судовладельца "Гудзон" в части соблюдения трудового, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований в сфере безопасности мореплавания", - сообщила РИА Новости старший помощник дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.
По ее словам, при выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования
США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания опровергает данные о причастности к этим поставкам.
Судно с грузовыми контейнерами в китайском порту
06:59
Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
320012
Обсудить 0
КитайКНДРРоссияПриморский крайСШАПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
Судно с грузовыми контейнерами в китайском порту
Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане
Европа хочет заменить комплектующие из России и Украины в ракете Vega
Пуск крылатой ракеты Оникс с БРК Бастион по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии
NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
Эсмаил Каани
В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретится с главой МИД Южного Судана
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве
Сотрудники болгарской полиции
Болгарская прокуратура объявила в международный розыск трех россиян
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Израиль поблагодарил США за "непримиримую позицию" по Ирану
Владивосток
В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
Президент США Дональд Трамп
Опрос показал, сколько американцев выступают за отстранение Трампа
Полиция на месте стрельбы в Сиэтле. 22 января 2020
Полиция Сиэтла уточнила число погибших и пострадавших при стрельбе
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс призвал объединиться против Ирана
Испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес с жителями Магадана, которые оказали ему помощь на трассе Колыма
У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
19:31В России не будут вводить вагоны для курящих
19:30В России появится новая концепция питания в поездах
Лента новостейМолния