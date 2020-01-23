Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. Приморская транспортная прокуратура начала проверку по сообщениям в СМИ об экипаже задержанного в Приморская транспортная прокуратура начала проверку по сообщениям в СМИ об экипаже задержанного в КНР танкера "Патриот", который принадлежит попавшей под американские санкции компании "Гудзон".

Танкер "Патриот" задержали в КНР после того, как судовладелец задолжал за ремонт судна. Моряки обратились в СМИ и в профсоюз с просьбой помочь в репатриации. Также перед экипажем есть долги по зарплате. В "Гудзоне" сообщили, что долги перед моряками вызваны санкциями США. Экипаж планируют репатриировать после китайского Нового года, в феврале. В профсоюзе моряков РИА Новости ранее сообщили, что экипаж жалуется на нехватку воды и провизии. В компании же отметили, что запасы провизии пополняются.

"Приморская транспортная прокуратура проводит проверку по публикациям о нарушении трудовых прав экипажа танкера "Патриот", находящегося в морском порту Нигдэ (КНР). В ходе проверки транспортной прокуратурой будет дана оценка действиям должностных лиц компании-судовладельца "Гудзон" в части соблюдения трудового, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований в сфере безопасности мореплавания", - сообщила РИА Новости старший помощник дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

По ее словам, при выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования