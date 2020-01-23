Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T07:14+0300
https://ria.ru/20200123/1563762261.html
Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
https://cdn24.img.ria.ru/images/153305/56/1533055656_0:60:2590:1516_1036x0_80_0_0_88d26bd67307087f7f617e367cd03849.jpg
РИА Новости

Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш

07:14 23.01.2020
650
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
ПРАГА, 23 янв - РИА Новости. Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, контакты обеих стран развиваются во многих направлениях, заявил в среду вечером чешский премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Иерусалиме после встречи с израильским президентом Реувеном Ривлином.
Бабиш прибыл в Израиль для участия в Пятом всемирном форуме памяти жертв Холокоста, приуроченном к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим (Аушвиц), который состоится в четверг в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме.
Выставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем
00:27Религия и мировоззрение
Лидеры десятков стран приедут в Израиль на форум памяти Холокоста
"Между Чехией и Израилем налажены абсолютно надстандартные отношения. Мы сотрудничаем во всех сферах - науке, технике, обороне, культуре, медицине, образовании. Например, недавно мы провели в Праге конференцию об использовании лечебной конопли, сейчас ожидаем делегацию израильских медиков, которые поделятся своим богатым опытом в этой сфере. Мы также вместе провели конференцию о воде, поскольку Израиль является абсолютным лидером с точки зрения менеджмента в использовании воды", - сказал Бабиш, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
В то же время, по словам Бабиша, чешские специалисты активно делятся с израильскими коллегами своим обширным опытом, в частности, в вопросе сортировки и переработки мусора. В 2020 году сотрудничество ученых и промышленников обеих стран будет расширено на другие сферы, сообщил премьер.
"Президент Чехии Милош Земан доверил мне право представлять нашу страну на предстоящем форуме. Его проведение имеет весьма важное значение, поскольку мы наблюдаем новую волну антисемитизма в Европе, в том числе и в нашей стране, это видно по соцсетям", - сказал Бабиш.
Во время пребывания в Израиле чешский премьер намерен также встретиться со своим коллегой, главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху, а также с некоторыми другими участниками всемирного форума.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
21 января, 22:51
Нетаньяху поприветствовал гостей форума памяти жертв холокоста
1730000
Обсудить 0
Реувен РивлинАндрей БабишЧехияИзраильВ мире
Рекомендуем
Путин: у нацистских преступлений были пособники во многих странах Европы
Путин напомнил о европейских пособниках преступлений нацистов
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент США Майк Пенс после выступления на международном форуме в Израиле. 23 января 2020
Пенс на форуме в Израиле поприветствовал Путина
Туристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
Россия и Израиль обсудили вопрос отказов туристам во въезде
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, Освенцим (Польша)
Историк удивился из-за слов премьера Польши о Второй мировой войне
Пуск крылатой ракеты Оникс с БРК Бастион по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии
NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
Президент США Дональд Трамп
Опрос показал, сколько американцев выступают за отстранение Трампа
Острова Уруп
СМИ: Токио замалчивал факты о переговорах 1956 года о Южных Курилах
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова: Иссахар несколько раз отказывали в свиданиях с матерью
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор
Глава Европейского еврейского конгресса рассказал об антисемитизме
Операция ФСБ РФ
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
Ребенок и взрослые
Россия и Израиль подписали договор об усыновлении
Кладбище в Великобритании
Шотландец обнаружил на кладбище свое надгробие
Морской грузовой порт в Китае
Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Израиль будет бороться с героизацией антисемитских лидеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
19:31В России не будут вводить вагоны для курящих
19:30В России появится новая концепция питания в поездах
Лента новостейМолния