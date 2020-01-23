Помпео прокомментировал ситуацию с международной помощью для Ливана

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео поддержал протестующих в Ливане и заявил, что вновь сформированное правительство должно проводить реформы, чтобы разблокировать международную помощь.

"Испытанием для нового правительства Ливана будет то, какими станут его действия и ответ на требования народа Ливана реализовать реформы и бороться с коррупцией. Только такое правительство, которое может и хочет проводить реальные, осязаемые реформы, сможет восстановить доверие инвесторов и разблокировать международную помощь Ливану", - говорится в заявлении Помпео.

Во вторник президент Ливана Мишель Аун утвердил Хасана Дияба во главе вновь сформированного правительства. В новый кабинет вошли 20 министров. Участники антиправительственных демонстраций по всему Ливану выступают против нового кабинета министров, считая его политизированным и неспособным провести необходимые реформы для вывода страны из кризиса. Протестующие закидывают полицию камнями и "коктейлями Молотова", полиция отвечает слезоточивым газом и водометами.

"Объединенные, не опирающееся на разные фракции и в основном мирные протесты последних трех месяцев отражают надежды народа Ливана на то, что их политические лидеры отложат партийные интересы и будут действовать в национальных интересах. Мы призываем правительство, армии и службы безопасности гарантировать безопасность граждан, участвующих в мирных демонстрациях. Насилию и провокациям нет места в гражданских диспутах", - добавил Помпео.

Правительство Саада Харири подало в отставку в октябре на фоне массовых антиправительственных демонстраций. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Большая часть народных движений не поддержали кандидатуру Дияба, также часть крупных партий страны отказалась от участия в составе нового правительства.