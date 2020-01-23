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Минздрав Бразилии опроверг данные о первом случае коронавируса
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РИА Новости

Минздрав Бразилии опроверг данные о первом случае коронавируса

03:47 23.01.2020
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© REUTERS / StringerБольница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
© REUTERS / Stringer
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Бразилии опровергло данные минздрава юго-восточного штата Минаш-Жераиш о зарегистрированном возможном случае нового коронавируса.
"Случай, заявленный министерством здравоохранения штата Минаш-Жераиш, не подходит под определения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), принимая во внимание, что пациент находился в Шанхае, где на данный момент не сообщают об активном распространении вируса", - говорится в заявлении министерства.
Ранее региональный минздрав сообщил, что подозревает заражение коронавирусом 35-летней бразильянки, вернувшейся из Китая. Результаты анализов станут известны позднее.
Министерство здравоохранения подчеркнуло, что Бразилия принимает меры для предотвращения эпидемии, включающие уведомление граждан в районах портов, аэропортов и границ Национального агентства санитарного надзора (Anvisa).
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
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