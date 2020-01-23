Минздрав Бразилии опроверг данные о первом случае коронавируса

"Случай, заявленный министерством здравоохранения штата Минаш-Жераиш, не подходит под определения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), принимая во внимание, что пациент находился в Шанхае, где на данный момент не сообщают об активном распространении вируса", - говорится в заявлении министерства.

Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.