Минздрав Бразилии опроверг данные о первом случае коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Бразилии опровергло данные минздрава юго-восточного штата Минаш-Жераиш о зарегистрированном возможном случае нового коронавируса.
"Случай, заявленный министерством здравоохранения штата Минаш-Жераиш, не подходит под определения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), принимая во внимание, что пациент находился в Шанхае, где на данный момент не сообщают об активном распространении вируса", - говорится в заявлении министерства.
Ранее региональный минздрав сообщил, что подозревает заражение коронавирусом 35-летней бразильянки, вернувшейся из Китая. Результаты анализов станут известны позднее.
Министерство здравоохранения подчеркнуло, что Бразилия принимает меры для предотвращения эпидемии, включающие уведомление граждан в районах портов, аэропортов и границ Национального агентства санитарного надзора (Anvisa).
Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.