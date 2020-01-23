Пенс встретится с Нетаньяху в четверг

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Вице-президент США Пенс встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг вечером, сообщила пресс-служба Белого дома.
Встреча состоится в посольстве США в Иерусалиме. Она проходит незадолго до очередных, уже третьих по счету, выборов в Израиле, намеченных на 2 марта. Также ходят слухи о том, что администрация Дональда Трампа собирается еще до выборов обнародовать свой новый план по урегулированию на Ближнем Востоке. Если этот план будет включать поддержку аннексии Израилем палестинских территорий, обнародование документа может повысить шансы Нетаньяху удержать премьерский пост по результатам голосования.
Официально Пенс летит в Израиль, чтобы посетить пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста, приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим.