Елена Рожкова возглавит секретариат зампреда правительства Голиковой

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Елену Рожкову на должность руководителя секретариата заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Назначить Рожкову Елену Анатольевну руководителем секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации Голиковой Татьяны Алексеевны на время исполнения Голиковой Татьяной Алексеевной полномочий заместителя председателя правительства Российской Федерации. Освободить Рожкову Елену Анатольевну от ранее занимаемой должности", - говорится в документе.