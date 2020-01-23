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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-23T01:47+0300
https://ria.ru/20200123/1563759940.html
Елена Рожкова возглавит секретариат зампреда правительства Голиковой
https://cdn22.img.ria.ru/images/156369/48/1563694825_0:206:3072:1934_1036x0_80_0_0_5e43e0b9028ab3dc3065e5a53fe1aef6.jpg
РИА Новости

Елена Рожкова возглавит секретариат зампреда правительства Голиковой

01:46 23.01.2020 (обновлено: 01:47 23.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Елену Рожкову на должность руководителя секретариата заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Назначить Рожкову Елену Анатольевну руководителем секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации Голиковой Татьяны Алексеевны на время исполнения Голиковой Татьяной Алексеевной полномочий заместителя председателя правительства Российской Федерации. Освободить Рожкову Елену Анатольевну от ранее занимаемой должности", - говорится в документе.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
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Формирование нового правительстваЕлена РожковаМихаил МишустинТатьяна ГоликоваРоссияПолитика
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