В Великобритании девушка обнаружила в ванной двухметрового удава

Полиция была вызвана в квартиру в час ночи. Стражам закона не удалось связаться с сотрудниками центра спасения животных в столь позднее время, поэтому на место пригласили офицера, имеющего опыт работы со змеями. Он классифицировал змею, как обыкновенного удава, этот вид неядовит. Полицейский выманил змею из раковины, дав ей попить воды.