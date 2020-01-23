В Великобритании девушка обнаружила в ванной двухметрового удава

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В британском городе Биркенхед, графство Мерсисайд, девушка обнаружила в своей ванной комнате двухметровую змею, сообщает Upi.
For many the thought of an 8ft Boa Constrictor can cause HISS-teria, but for our officers rescuing the snake was all in a day's work. Want to know more 🐍👉 https://t.co/jrFl7PYX7m pic.twitter.com/eZjAq7rvla— Merseyside Police (@MerseyPolice) January 20, 2020
Полиция была вызвана в квартиру в час ночи. Стражам закона не удалось связаться с сотрудниками центра спасения животных в столь позднее время, поэтому на место пригласили офицера, имеющего опыт работы со змеями. Он классифицировал змею, как обыкновенного удава, этот вид неядовит. Полицейский выманил змею из раковины, дав ей попить воды.
Жительница дома и соседи понятия не имеют, откуда здесь могла взяться рептилия. Обыкновенный удав обитает в Южной и Центральной Америке, а также на Малых Антильских островах. Пока змею поместили во временное жилище, полиция ищет ее владельца.
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