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Туризм
2020-01-23T03:45+0300
https://ria.ru/20200123/1563751661.html
В Великобритании девушка обнаружила в ванной двухметрового удава
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РИА Новости

В Великобритании девушка обнаружила в ванной двухметрового удава

03:45 23.01.2020
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© Фото : Merseyside PoliceУдав в ванне в Мерсисайде
Удав в ванне в Мерсисайде
© Фото : Merseyside Police
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. В британском городе Биркенхед, графство Мерсисайд, девушка обнаружила в своей ванной комнате двухметровую змею, сообщает Upi.
Полиция была вызвана в квартиру в час ночи. Стражам закона не удалось связаться с сотрудниками центра спасения животных в столь позднее время, поэтому на место пригласили офицера, имеющего опыт работы со змеями. Он классифицировал змею, как обыкновенного удава, этот вид неядовит. Полицейский выманил змею из раковины, дав ей попить воды.
Жительница дома и соседи понятия не имеют, откуда здесь могла взяться рептилия. Обыкновенный удав обитает в Южной и Центральной Америке, а также на Малых Антильских островах. Пока змею поместили во временное жилище, полиция ищет ее владельца.
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