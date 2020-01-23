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Межгосударственные отношения России и Палестины
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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Палестины

03:53 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Официальной датой установления двусторонних российско-палестинских отношений считается 1974 год, когда в Москве было открыто представительство Организации Освобождения Палестины.
18 ноября 1988 года СССР официально признал Государство Палестина, провозглашенное тремя днями ранее в Алжире на сессии Палестинского национального совета. В январе 1990 года Палестинское представительство в Москве стало Посольством Государства Палестина, возглавляемым послом. В августе 1995 году в Газе начало функционировать Представительство Российской Федерации при Палестинской национальной администрации (ПНА). В марте 2004 года Представительство было переведено в Рамаллу.
После образования в мае 1994 года Палестинской национальной администрации (ПНА) российско-палестинские отношения вышли на межгосударственный уровень.
Россия стала первой зарубежной страной, которую 30 января – 1 февраля 2005 года посетил избранный глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Всего с 2005 года Махмуд Аббас 19 раз посещал Россию. Его последний визит состоялся в июле 2018 года.
Президенты Российской Федерации посещали палестинские территории трижды.
29 апреля 2005 года президент РФ Владимир Путин стал первым действующим руководителем РФ, посетившим Палестинскую автономию. В ходе переговоров Путина с Аббасом российская сторона подтвердила, что "продолжит оказание помощи Палестине в становлении собственной государственности", в "развитии экономики, в том числе в секторе Газа".
Отдельная встреча лидеров состоялась в феврале 2007 года в Аммане (Иордания) в рамках ближневосточного турне Владимира Путина.
18 января 2011 года состоялся рабочий визит президента России Дмитрия Медведева в Палестину (в Иерихон).
26 июня 2012 года прошел второй рабочий визит президента РФ Владимира Путина на палестинские территории. В Вифлееме в резиденции главы ПНА Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудили палестино-израильское урегулирование, вопросы восстановления межпалестинского согласия, двустороннего взаимодействия. Было подписано межправительственное соглашение о статусе и условиях деятельности Российского музейно-паркового комплекса в Иерихоне.
Владимир Путин и Махмуд Аббас торжественно открыли в Вифлееме Российский центр науки и культуры.
11 ноября 2016 года Палестину с рабочим визитом посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, он провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал палестинские территории в сентябре 2004 года, в октябре 2005 года, в сентябре 2006 года, в июне 2007 года, в марте 2008 года, в феврале 2009 года и июне 2010 года в рамках рабочих поездок по странам Ближнего Востока. В ходе ближневосточного турне в ноябре 2012 года Сергей Лавров встречался с Махмудом Аббасом в Аммане.
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики посещал Россию с рабочими визитами в декабре 2018 года и в апреле 2019 года.
На регулярной основе в сентябре проводятся встречи Сергея Лаврова с Махмудом Аббасом в Нью-Йорке в период созыва сессий Генеральной Ассамблеи ООН.
В феврале 2014 года состоялся рабочий визит в Палестину председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина, в феврале 2016 года Палестину посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Россия – участник созданного в 2001 году ближневосточного "квартета" международных посредников (наряду с США, ЕС и ООН), обеспечивающего внешнее сопровождение процесса арабо-израильского урегулирования. "Четверка" регулярно проводит свои встречи на уровне министров и их спецпредставителей.
В ходе визита Махмуда Аббаса в Россию в апреле 2015 года было заключено Соглашение о создании Межправительственной Российско-Палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное четвертое заседание межправкомиссии прошло в ноябре 2019 года в Москве.
По данным российской статистики, по итогам 2018 года рост товарооборота двух стран составил 66% и достиг пяти миллионов долларов. При этом отмечается, что, если в 2018 году товарооборот рос в основном за счет поставок товаров из России в Палестину, таких как металл, древесина, бумажное сырье, химическая продукция, то в 2019 году наблюдается обратная тенденция – рост поставок товаров из Палестины в Россию, прежде всего, сельскохозяйственной продукции.
Стороны намерены наращивать промышленную кооперацию по целому ряду направлений.
Имеются перспективы сотрудничества в автомобильной сфере: "Группа ГАЗ" проявляет заинтересованность в выходе на палестинский рынок и готовность проработать возможность поставок коммерческого транспорта.
Перспективным направлением для укрепления промышленного сотрудничества является металлургия, в частности – алюминиевая промышленность. Имеются возможности для расширения сотрудничества в сфере фармацевтики. Ведущие российские предприятия готовы предложить инновационные лекарственные препараты (инсулины, сорбенты, бактериофаги, противоопухолевые препараты, иммунобиологические средства, противовоспалительные и противовирусные лекарственные средства), а также современное медицинское оборудование.
Исходя из понимания непростых реалий, в которых находится Палестина, Россия регулярно оказывает ей финансовую помощь как на двусторонней основе, так и по линии международных организаций, и в целом содействует развитию палестинской экономики. 10 октября 2016 года вступили в силу решения ЕЭК, которые освобождают палестинскую продукцию, включенную в перечень преференциальных товаров, от таможенных пошлин при ввозе на территорию стран ЕАЭС.
Ведомства России и Палестины активно взаимодействуют по вопросам образования, культуры и туризма. В ноябре 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге прошли Дни культуры Палестины в России.
В октябре 2010 года было завершено строительство музейно-паркового комплекса (МПК) в Иерихоне. В торжественной церемонии его открытия в январе 2011 года участвовал Дмитрий Медведев. 26 июня 2012 года в присутствии Владимира Путина и Махмуда Аббаса был открыт Российский центр науки и культуры в Вифлееме. 1 сентября 2014 года в Вифлееме при российском финансовом участии открылась средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением русского языка. В мае 2017 года в Вифлееме открылся возведенный при российском участии многофункциональный комплекс, включающий зал для единоборств, музыкальную школу и бизнес-центр.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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