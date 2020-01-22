Эксперты оценили решение РПЦ проводить богослужения в Турции

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Богослужения священников Богослужения священников Русской православной церкви на канонической территории Константинопольского патриархата будут востребованы не только среди русскоговорящих, эта мера призвана помочь всем православным, оказавшимся на территории "раскола", вызванного Константинополем, говорят эксперты, опрошенные РИА Новости.

Ранее в РПЦ сообщили, что в турецких городах Анталья, Измир, Бурс, прошли рождественские православные богослужения, которые провели священники Русской православной церкви. Традиционно православных на территории Турции окормляет Константинопольский патриархат, так как исторически Турция является его канонической территорией.

"С того момента, как Константинопольский патриархат оказался в ереси, он потерял свою каноническую территорию. Любая поместная православная церковь, в том числе Московский патриархат, теперь может заниматься своей миссией и открывать там приходы – и чем скорее, тем лучше. Иначе миллионы православных людей останутся в заложниках у раскольников", - заявил политолог Аркадий Малер.

Он напомнил, что решение Константинополя о признании украинских раскольников и создании так называемой Православной церкви Украины подкреплялось заявлением о том, что "Константинопольский патриарх – восточный папа, а весь мир – его каноническая территория". Тогда как с точки зрения православного учения, Вселенская церковь состоит из поместных православных церквей и "у каждой Церкви есть четкие канонические границы".

"Как мы знаем, Константинополь бесцеремонно нарушил канонические границы Русской церкви и объявил огромную ее часть - территорию Украины – своей, а после создал там раскол. Таким образом, Константинополь и поддержавшие его Элладская и Александрийская церковь сами ушли в раскол", - сказал политолог.

По его словам, на территории Турции не много православных, а значительная их часть - либо граждане РФ, либо русскоговорящие. "И они фактически оказались без Церкви. Это не политический ответ, а миссия по спасению православных, которые оказались на территории раскола", - сказал Малер.

Религиовед Роман Силантьев также считает проведение служб священниками Русской церкви ожидаемой реакцией на действия Константинополя и напомнил, что на территории Турции больше верующих из Московского патриархата, чем из Константинопольского. "Соотношение верующих не в пользу Константинополя: я полагаю, как минимум 4 к 1", - сказал Силантьев.

Кроме того, в русские приходы пойдут представители другие православных народов, уверен он.