Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T22:43+0300
https://ria.ru/20200122/1563757677.html
Эксперты оценили решение РПЦ проводить богослужения в Турции
https://cdn25.img.ria.ru/images/155878/16/1558781666_0:137:3115:1889_1036x0_80_0_0_20ab56e24944b90fa3825abb6d8c7530.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили решение РПЦ проводить богослужения в Турции

22:43 22.01.2020
694
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Богослужения священников Русской православной церкви на канонической территории Константинопольского патриархата будут востребованы не только среди русскоговорящих, эта мера призвана помочь всем православным, оказавшимся на территории "раскола", вызванного Константинополем, говорят эксперты, опрошенные РИА Новости.
Ранее в РПЦ сообщили, что в турецких городах Анталья, Измир, Бурс, прошли рождественские православные богослужения, которые провели священники Русской православной церкви. Традиционно православных на территории Турции окормляет Константинопольский патриархат, так как исторически Турция является его канонической территорией.
Купола собора Николая Чудотворца
21 января, 17:03Религия и мировоззрение
В РПЦ оценили позицию митрополита Пирейского по украинскому вопросу
"С того момента, как Константинопольский патриархат оказался в ереси, он потерял свою каноническую территорию. Любая поместная православная церковь, в том числе Московский патриархат, теперь может заниматься своей миссией и открывать там приходы – и чем скорее, тем лучше. Иначе миллионы православных людей останутся в заложниках у раскольников", - заявил политолог Аркадий Малер.
Он напомнил, что решение Константинополя о признании украинских раскольников и создании так называемой Православной церкви Украины подкреплялось заявлением о том, что "Константинопольский патриарх – восточный папа, а весь мир – его каноническая территория". Тогда как с точки зрения православного учения, Вселенская церковь состоит из поместных православных церквей и "у каждой Церкви есть четкие канонические границы".
"Как мы знаем, Константинополь бесцеремонно нарушил канонические границы Русской церкви и объявил огромную ее часть - территорию Украины – своей, а после создал там раскол. Таким образом, Константинополь и поддержавшие его Элладская и Александрийская церковь сами ушли в раскол", - сказал политолог.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
21 января, 16:59Религия и мировоззрение
Межправославный саммит пройдет даже без части лидеров, надеются в РПЦ
По его словам, на территории Турции не много православных, а значительная их часть - либо граждане РФ, либо русскоговорящие. "И они фактически оказались без Церкви. Это не политический ответ, а миссия по спасению православных, которые оказались на территории раскола", - сказал Малер.
Религиовед Роман Силантьев также считает проведение служб священниками Русской церкви ожидаемой реакцией на действия Константинополя и напомнил, что на территории Турции больше верующих из Московского патриархата, чем из Константинопольского. "Соотношение верующих не в пользу Константинополя: я полагаю, как минимум 4 к 1", - сказал Силантьев.
Кроме того, в русские приходы пойдут представители другие православных народов, уверен он.
"Учитывая греческий национализм, который характерен для Константинопольского патриархата, и сербы, и болгары, с удовольствием будут ходить (на богослужения Московского патриархата – ред.), как мы видим это за рубежом", - подытожил Силантьев.
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Вчера, 13:43Формирование нового правительства
В РПЦ оценили художественный вкус нового министра культуры
5750101
Обсудить 1
Константинопольский патриархатРусская православная церковьРоман СилантьевТурцияВ мире
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Самолет компании Аэрофлот, доставивший Марию Бутину, освобожденную из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Американский суд отклонил иск опоздавших пассажиров к "Аэрофлоту"
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев рассказал о "страшной ошибке" россиян из-за вакцинации
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко рассказал о происхождении коронавируса
Интерьер Александр-Невского храма в Александровском подворье в Иерусалиме
В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Пуск крылатой ракеты Оникс с БРК Бастион по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии
NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Роспотребнадзор назвал причину вспышки сальмонеллеза в детсаду в Югре
08:44На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
08:43В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора
08:42Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
Лента новостейМолния