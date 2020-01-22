В аэропорту "Внуково" заявили об отсутствии заболевших на рейсах

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Шестнадцать рейсов досмотрено в аэропорту " Шестнадцать рейсов досмотрено в аэропорту " Внуково " из-за вспышки коронавируса в Китае , пассажиров с заболеванием не выявлено, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

" 22.01.2020 досмотрено 16 рейсов, включая 1 борт из КНР (Нанкин), на котором находилось 341 пассажир и 12 членов экипажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники санитарно-карантинного пункта поднимаются на борт самолета, где проводят дистанционную термометрию пассажиров и опрос членов экипажа для выявления больных с повышенной температурой тела, наличием респираторных симптомов. Повторная термометрия проводится в зале прилета с использованием стационарных тепловизоров.

"При проведении санитарно-карантинного контроля рейсов из КНР в Международном аэропорту "Внуково" жалоб на ухудшение самочувствия от пассажиров и членов экипажа не поступало. Лиц с повышенной температурой тела, наличием респираторных симптомов не выявлено", - добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавил, что приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в Международном аэропорту "Внуково".