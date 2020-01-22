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В аэропорту "Внуково" заявили об отсутствии заболевших на рейсах
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РИА Новости

В аэропорту "Внуково" заявили об отсутствии заболевших на рейсах

21:30 22.01.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовСамолеты на летном поле аэродрома Внуково
Самолеты на летном поле аэродрома Внуково
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Шестнадцать рейсов досмотрено в аэропорту "Внуково" из-за вспышки коронавируса в Китае, пассажиров с заболеванием не выявлено, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
" 22.01.2020 досмотрено 16 рейсов, включая 1 борт из КНР (Нанкин), на котором находилось 341 пассажир и 12 членов экипажа", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сотрудники санитарно-карантинного пункта поднимаются на борт самолета, где проводят дистанционную термометрию пассажиров и опрос членов экипажа для выявления больных с повышенной температурой тела, наличием респираторных симптомов. Повторная термометрия проводится в зале прилета с использованием стационарных тепловизоров.
"При проведении санитарно-карантинного контроля рейсов из КНР в Международном аэропорту "Внуково" жалоб на ухудшение самочувствия от пассажиров и членов экипажа не поступало. Лиц с повышенной температурой тела, наличием респираторных симптомов не выявлено", - добавили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавил, что приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в Международном аэропорту "Внуково".
"Руководству авиакомпаний аэропорта даны предложения об усилении дезинфекционного режима, проведению обучающего семинара для работников клининговых компаний, использованию установок для обеззараживания воздуха, уборки и проветривания салонов самолетов и проведению других противоэпидемических мероприятий", - заключили в ведомстве.
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