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Формирование нового правительства
2020-01-22T19:45+0300
https://ria.ru/20200122/1563753578.html
Орешкин считает, что передал МЭР новому министру в хорошей форме
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РИА Новости

Орешкин считает, что передал МЭР новому министру в хорошей форме

19:45 22.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
ДАВОС (Швейцария), 22 янв - РИА Новости. Экс-министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что передал ведомство новому главе в хорошей форме.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о составе нового кабинета министров. Орешкин в него не вошел. Минэкономразвития возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников. Как ранее в среду рассказал журналистам Орешкин, он находится в Давосе в качестве члена российской делегации.
"Мы позитивно смотрим на передачу министерства в руки нового министра, министерство в хорошей форме", - сказал Орешкин в ходе сессии "Strategic Outlook on Russia /Россия: Стратегический прогноз" в рамках экономического форума в Давосе.
Он также отметил, что сейчас в Минэкономразвития нет проблем с коррупцией.
"Я могу только лишь сказать за себя. То, что я сделал в прошлом в министерстве за три года. Были некоторые проблемы, сейчас проблем этих нет. Например, в моем министерстве все абсолютно ясно, понятно, чисто", - ответил Орешкин на вопрос модератора, будет ли происходить борьба с коррупцией в России.
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Формирование нового правительстваМаксим ОрешкинМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФПравительство РФРоссияЭкономика
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