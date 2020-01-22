Орешкин считает, что передал МЭР новому министру в хорошей форме

ДАВОС (Швейцария), 22 янв - РИА Новости. Экс-министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что передал ведомство новому главе в хорошей форме.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о составе нового кабинета министров. Орешкин в него не вошел. Минэкономразвития возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников. Как ранее в среду рассказал журналистам Орешкин, он находится в Давосе в качестве члена российской делегации.
"Мы позитивно смотрим на передачу министерства в руки нового министра, министерство в хорошей форме", - сказал Орешкин в ходе сессии "Strategic Outlook on Russia /Россия: Стратегический прогноз" в рамках экономического форума в Давосе.
Он также отметил, что сейчас в Минэкономразвития нет проблем с коррупцией.
"Я могу только лишь сказать за себя. То, что я сделал в прошлом в министерстве за три года. Были некоторые проблемы, сейчас проблем этих нет. Например, в моем министерстве все абсолютно ясно, понятно, чисто", - ответил Орешкин на вопрос модератора, будет ли происходить борьба с коррупцией в России.