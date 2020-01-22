Политологи отметили баланс молодости и опыта в новом правительстве

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новый состав Новый состав правительства подтвердил тренд на омоложение власти, хотя помимо энергичных выходцев из профессиональных страт в нем остались и политические тяжеловесы, совместная работа может скорректировать экономический курс страны и перейти к развитию и росту, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей: Андрей Белоусов (первый заместитель председателя правительства), Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин. Минобороны возглавил Сергей Шойгу, МВД - Владимир Колокольцев, МИД - Сергей Лавров, министром энергетики стал Александр Новак, министром транспорта - Евгений Дитрих, министром промышленности и торговли - Денис Мантуров. Министерство финансов возглавил Антон Силуанов, Минэкономразвития - Максим Решетников.

Средний возраст нового правительства составляет 50,5 года, тогда как у предыдущего состава он равнялся 52,1 года. Новому министру культуры Ольге Любимовой – 39 лет, столько же министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову.

Баланс молодости и опыта

По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина , тренд на омоложение власти заметен давно: серьезная кадровая ротация произошла в губернаторском корпусе, в результате на федеральном уровне посты заняли в основном люди младше 50 лет.

"Владимир Путин, когда поддерживает разные конкурсы в духе "Лидеров России", "Школы губернаторов" и так далее, и не проговаривает это, но ставит задачу – необходимо давать дорогу молодым, образно говоря. И, по-моему, команда Владимира Путина это отрабатывает последние четыре-пять лет очень настойчиво", - отметил Мухин.

При этом, отметил он, новый состав правительства получился сбалансированным, в том числе и с точки зрения соединения опыта и молодости. В частности, на своих постах остались такие тяжеловесы российской политики, как Сергей Лавров Сергей Шойгу , не потеряли посты Татьяна Голикова и Владимир Колокольцев.

"Речь идет о более сбалансированной исполнительной вертикали, которая, с одной стороны, учитывает опыт поколений, потому что некоторые члены кабинета министров – люди с опытом, они довольно долго исполняют обязанности в исполнительной вертикали. Они политические тяжеловесы. С другой стороны, на проблемных направлениях появилась молодежь из профессиональных страт. То есть это люди, которые изнутри знают проблему. И знают, как ее решать", - сказал эксперт.

Курс на омоложение, как считает политолог Глеб Кузнецов, позволяет прийти к власти более энергичным и образованным людям, владеющим различными технологиями.

"Более молодые, более эффективные люди приходят к власти, более энергичные, образованные, прошедшие курсы переподготовки в РАНХиГС и так далее. Это молодые люди, владеющие новыми управленческими, в том числе, технологиями, открыто смотрящие на мир, обладающие разнообразным опытом", - отметил он.

Коррекция экономического курса

По мнению политолога, руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, новый состав правительства дает надежду на коррекцию курса и переход от накопления ресурсов к развитию.

"То, что правительство стало моложе, дает надежду на больший драйв, готовность брать на себя ответственность. Приход людей из другого, скажем так, управленческого поколения, и возможный синергетический эффект дает надежду на коррекцию курса, когда от обеспечения финансовой стабильности, от накопления ресурсов можно будет перейти уже к теме развития", - заявил он.

По мнению эксперта, если речь идет о развитии национальной экономики и экспортного потенциала страны, то возможен и переход к более гибкой финансовой и кредитно-денежной политике.

"В общем, какие-то поправки в стратегию движения вперед и повышение качества кадров – вот две вещи, которые могут дать синергетический эффект", - подчеркнул Калачев.

Как отметил социолог, историк Павел Кудюкин, молодой возраст новых министров не повлияет на выполнение поставленных перед кабмином задач.

"Новые члены кабмина действительно молодые – но мы что, привыкаем к геронтократии? В соседней Финляндии, например, еще моложе и премьер-министр, и некоторые из министров. Так что это как раз нормально. Молодость – это скорее достоинство. Не думаю, что тут есть какой-то подтекст. Это просто обновление, причем явно не по принципу возраста", - полагает он.

По его мнению, одна из главных задач, которые стоят перед нынешним правительством, – обеспечить выполнение социальных обещаний, прозвучавших в недавнем послании президента Федеральному собранию.