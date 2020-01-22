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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-22T19:33+0300
https://ria.ru/20200122/1563752677.html
Политологи отметили баланс молодости и опыта в новом правительстве
https://cdn23.img.ria.ru/images/156371/01/1563710173_0:413:2906:2048_1036x0_80_0_0_fc50e20976aab8591a97c39e55c533e3.jpg
РИА Новости

Политологи отметили баланс молодости и опыта в новом правительстве

19:33 22.01.2020
12619
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новый состав правительства подтвердил тренд на омоложение власти, хотя помимо энергичных выходцев из профессиональных страт в нем остались и политические тяжеловесы, совместная работа может скорректировать экономический курс страны и перейти к развитию и росту, считают опрошенные РИА Новости политологи.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей: Андрей Белоусов (первый заместитель председателя правительства), Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин. Минобороны возглавил Сергей Шойгу, МВД - Владимир Колокольцев, МИД - Сергей Лавров, министром энергетики стал Александр Новак, министром транспорта - Евгений Дитрих, министром промышленности и торговли - Денис Мантуров. Министерство финансов возглавил Антон Силуанов, Минэкономразвития - Максим Решетников.
Средний возраст нового правительства составляет 50,5 года, тогда как у предыдущего состава он равнялся 52,1 года. Новому министру культуры Ольге Любимовой – 39 лет, столько же министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову.
Баланс молодости и опыта
По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, тренд на омоложение власти заметен давно: серьезная кадровая ротация произошла в губернаторском корпусе, в результате на федеральном уровне посты заняли в основном люди младше 50 лет.
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"Владимир Путин, когда поддерживает разные конкурсы в духе "Лидеров России", "Школы губернаторов" и так далее, и не проговаривает это, но ставит задачу – необходимо давать дорогу молодым, образно говоря. И, по-моему, команда Владимира Путина это отрабатывает последние четыре-пять лет очень настойчиво", - отметил Мухин.
При этом, отметил он, новый состав правительства получился сбалансированным, в том числе и с точки зрения соединения опыта и молодости. В частности, на своих постах остались такие тяжеловесы российской политики, как Сергей Лавров и Сергей Шойгу, не потеряли посты Татьяна Голикова и Владимир Колокольцев.
"Речь идет о более сбалансированной исполнительной вертикали, которая, с одной стороны, учитывает опыт поколений, потому что некоторые члены кабинета министров – люди с опытом, они довольно долго исполняют обязанности в исполнительной вертикали. Они политические тяжеловесы. С другой стороны, на проблемных направлениях появилась молодежь из профессиональных страт. То есть это люди, которые изнутри знают проблему. И знают, как ее решать", - сказал эксперт.
Курс на омоложение, как считает политолог Глеб Кузнецов, позволяет прийти к власти более энергичным и образованным людям, владеющим различными технологиями.
"Более молодые, более эффективные люди приходят к власти, более энергичные, образованные, прошедшие курсы переподготовки в РАНХиГС и так далее. Это молодые люди, владеющие новыми управленческими, в том числе, технологиями, открыто смотрящие на мир, обладающие разнообразным опытом", - отметил он.
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Коррекция экономического курса
По мнению политолога, руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, новый состав правительства дает надежду на коррекцию курса и переход от накопления ресурсов к развитию.
"То, что правительство стало моложе, дает надежду на больший драйв, готовность брать на себя ответственность. Приход людей из другого, скажем так, управленческого поколения, и возможный синергетический эффект дает надежду на коррекцию курса, когда от обеспечения финансовой стабильности, от накопления ресурсов можно будет перейти уже к теме развития", - заявил он.
По мнению эксперта, если речь идет о развитии национальной экономики и экспортного потенциала страны, то возможен и переход к более гибкой финансовой и кредитно-денежной политике.
"В общем, какие-то поправки в стратегию движения вперед и повышение качества кадров – вот две вещи, которые могут дать синергетический эффект", - подчеркнул Калачев.
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Как отметил социолог, историк Павел Кудюкин, молодой возраст новых министров не повлияет на выполнение поставленных перед кабмином задач.
"Новые члены кабмина действительно молодые – но мы что, привыкаем к геронтократии? В соседней Финляндии, например, еще моложе и премьер-министр, и некоторые из министров. Так что это как раз нормально. Молодость – это скорее достоинство. Не думаю, что тут есть какой-то подтекст. Это просто обновление, причем явно не по принципу возраста", - полагает он.
По его мнению, одна из главных задач, которые стоят перед нынешним правительством, – обеспечить выполнение социальных обещаний, прозвучавших в недавнем послании президента Федеральному собранию.
"Это в бюджете не предусмотрено, поэтому нужно будет готовить и вносить поправки в закон о федеральном бюджете. Нужно будет договариваться с регионами по тем обременениям, которые возложены на регионы. А для дотационных регионов это будет означать необходимость выпрашивать у центра дополнительные трансферы из федерального бюджета, это будет болезненная и сложная процедура", - сказал он.
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10201538
Обсудить 9
Формирование нового правительстваМихаил МишустинПравительство РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Правительство ушло в отставку и вернулось почти в том же составе)))
22 января, 21:35
Федор Сухов
1420503
Теперь в новом правительстве говорят, вот на основе послания президента будем работать по другому, более эффективно, а что раньше, столько лет сидели, без указания президента не знали что и как надо делать, что он один только знает, грош цена таким првительствам. Для чего они нужны, получается он один знает, что нужно делать, значит и один может управлять, без правительства, зачем кормить дармоедов.
22 января, 20:51
сергей аханов
1200403
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