Путин поздравил учащихся с наступающим студенческим праздником

СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских учащихся и их преподавателей с наступающим студенческим праздником - Татьяниным днем.
"Скоро Татьянин день, поэтому я в преддверии этого праздника студенческого хочу вас поздравить, поздравить всех студентов, всех наших учащихся различных учебных заведений и ваших преподавателей с этим праздником, и желаю вам всего самого доброго ", - сказал Путин в образовательном центре "Сириус" на встрече со студентами ведущих российских университетов, их преподавателями и наставниками.
Перед тем, как поздравить студентов, Путин уточнил, какое сегодня число, и в аудитории ответили, что "двадцать первое".
"Двадцать второе! Двадцать первое, говорит. Вы как улетели куда-то", - шутливо поправил говорившего президент.
25 января 2019, 20:13"Лайк преподу", "Татьянка" и баттлы: как студенты отмечают Татьянин день