Путин поздравил учащихся с наступающим студенческим праздником

"Скоро Татьянин день, поэтому я в преддверии этого праздника студенческого хочу вас поздравить, поздравить всех студентов, всех наших учащихся различных учебных заведений и ваших преподавателей с этим праздником, и желаю вам всего самого доброго ", - сказал Путин в образовательном центре "Сириус" на встрече со студентами ведущих российских университетов, их преподавателями и наставниками.