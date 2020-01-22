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Путин поздравил учащихся с наступающим студенческим праздником
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РИА Новости

Путин поздравил учащихся с наступающим студенческим праздником

19:13 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами ведущих вузов, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре "Сириус" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами ведущих вузов, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре Сириус в Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских учащихся и их преподавателей с наступающим студенческим праздником - Татьяниным днем.

"Скоро Татьянин день, поэтому я в преддверии этого праздника студенческого хочу вас поздравить, поздравить всех студентов, всех наших учащихся различных учебных заведений и ваших преподавателей с этим праздником, и желаю вам всего самого доброго ", - сказал Путин в образовательном центре "Сириус" на встрече со студентами ведущих российских университетов, их преподавателями и наставниками.

Перед тем, как поздравить студентов, Путин уточнил, какое сегодня число, и в аудитории ответили, что "двадцать первое".
"Двадцать второе! Двадцать первое, говорит. Вы как улетели куда-то", - шутливо поправил говорившего президент.
Символ Дня студента – открытка Татьянка
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