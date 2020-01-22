Матвиенко представила Краснова членам Генпрокуратуры

"Игорь Краснов знает задачи прокуратуры, он работал в следственных органах, имеет колоссальный опыт и высокие профессиональные качества", - приводит слова Матвиенко пресс-служба СФ.

По ее словам, в любом деле должна быть преемственность, нужно бережно сохранять опыт и кадровый потенциал органов прокуратуры.

"В то же время необходимо свежим взглядом посмотреть, какие новые формы работы можно внести, где повысить эффективность, в большей мере используя имеющийся у прокуратуры потенциал", - подчеркнула Матвиенко.

Председатель СФ выразила уверенность, что органы прокуратуры могут помочь в обеспечении успешного социально-экономического развития страны и благополучия граждан.