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2020-01-22T18:39+0300
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Матвиенко представила Краснова членам Генпрокуратуры
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РИА Новости

Матвиенко представила Краснова членам Генпрокуратуры

18:39 22.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИгорь Краснов
Игорь Краснов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко представила членам коллегии Генеральной прокуратуры России и начальствующему составу органов прокуратуры нового генпрокурора РФ Игоря Краснова, чью кандидатуру в среду поддержали сенаторы.
"Игорь Краснов знает задачи прокуратуры, он работал в следственных органах, имеет колоссальный опыт и высокие профессиональные качества", - приводит слова Матвиенко пресс-служба СФ.
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Биография Игоря Краснова
По ее словам, в любом деле должна быть преемственность, нужно бережно сохранять опыт и кадровый потенциал органов прокуратуры.
"В то же время необходимо свежим взглядом посмотреть, какие новые формы работы можно внести, где повысить эффективность, в большей мере используя имеющийся у прокуратуры потенциал", - подчеркнула Матвиенко.
Председатель СФ выразила уверенность, что органы прокуратуры могут помочь в обеспечении успешного социально-экономического развития страны и благополучия граждан.
"Убежден, что совместно мы активно продолжим работу на благо общества и государства", - сказал в свою очередь Краснов.
Игорь Краснов
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Игорь КрасновВалентина МатвиенкоГенеральная прокуратура РФРоссияОбщество
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