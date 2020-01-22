Глава МВФ обсудила с Зеленским программу помощи Украине

ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что обсудила с ним судебную реформу и меры, которые предстоит принять Киеву для одобрения программы помощи МВФ.
"Мы провели очень конструктивную беседу с президентом Зеленским. Мы обсудили прогресс, достигнутый в проведении судебной реформы, а также необходимые оставшиеся шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы программа помощи Украине была передана (на утверждение - ред.) совету директоров МВФ", - заявила Георгиева. Видео встречи опубликовано в Facebook офиса президента Украины.
Ранее МВФ достиг договоренности с Украиной о новой трехлетней программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов. Нацбанк Украины ожидает решения совета директоров МВФ по новой программе сотрудничества в первом квартале 2020 года. Глава Минфина Украины Оксана Маркарова выразила надежду, что новая программа станет последней для Киева, а страна сможет отказаться от кредитов фонда спустя три года.