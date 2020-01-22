Глава МВФ обсудила с Зеленским программу помощи Украине

"Мы провели очень конструктивную беседу с президентом Зеленским. Мы обсудили прогресс, достигнутый в проведении судебной реформы, а также необходимые оставшиеся шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы программа помощи Украине была передана (на утверждение - ред.) совету директоров МВФ", - заявила Георгиева. Видео встречи опубликовано в Facebook офиса президента Украины.