Рязанские власти намерены улучшить условия для школьников

РЯЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Создание современных условий для обучения школьников в Рязанской области на ближайшие годы является одной из важнейших задач для власти, заявил в среду губернатор Николай Любимов на церемонии передачи учреждениям муниципальных образований региона медицинских автомобилей и школьных автобусов, приобретенных за счет средств федерального бюджета.

Вручая ключи от 17 школьных автобусов, глава региона отметил, что новый транспорт позволит детям из сельских населенных пунктов добираться до места учебы с комфортом и в безопасности.

"Все машины современные, хорошо оборудованные, отвечают необходимым требованиям и оснащены системой навигации ГЛОНАСС и тахометрами. Уверен, что их оценят и учителя, и ученики. А создание хороших, современных условий для организации обучения школьников останется одним из приоритетов нашей работы на ближайшие годы", – сказал глава региона.

Кроме того, в муниципальные образования передано 16 автомобилей скорой помощи, два из которых представляют собой современные реанимобили, а также 10 передвижных комплексов первичной медико-санитарной помощи для населенных пунктов с населением до 100 человек.

По словам губернатора, повышение оперативности оказания медпомощи – крайне важное направление, особенно в работе экстренной службы лечебных учреждений. "От скорости доставки пациента в больницу зачастую зависит его жизнь. Уверен, что получение современных специализированных машин положительно скажется на качестве медицинского обслуживания жителей, в том числе в отдаленных районах, создаст более комфортные условия для врачебных бригад и пациентов", – сказал Николай Любимов.

Глава региона подчеркнул, что модернизация первичного звена системы здравоохранения – это важная задача, поставленная президентом в рамках реализации национальных проектов.