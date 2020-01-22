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Рязанская область
Рязанская область
2020-01-22T17:57+0300
https://ria.ru/20200122/1563747486.html
Рязанские власти намерены улучшить условия для школьников
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РИА Новости

Рязанские власти намерены улучшить условия для школьников

17:57 22.01.2020
24
CC0 / markusspiske / Школьник у доски
Школьник у доски
CC0 / markusspiske /
Школьник у доски. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Создание современных условий для обучения школьников в Рязанской области на ближайшие годы является одной из важнейших задач для власти, заявил в среду губернатор Николай Любимов на церемонии передачи учреждениям муниципальных образований региона медицинских автомобилей и школьных автобусов, приобретенных за счет средств федерального бюджета.
Вручая ключи от 17 школьных автобусов, глава региона отметил, что новый транспорт позволит детям из сельских населенных пунктов добираться до места учебы с комфортом и в безопасности.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
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"Все машины современные, хорошо оборудованные, отвечают необходимым требованиям и оснащены системой навигации ГЛОНАСС и тахометрами. Уверен, что их оценят и учителя, и ученики. А создание хороших, современных условий для организации обучения школьников останется одним из приоритетов нашей работы на ближайшие годы", – сказал глава региона.
Кроме того, в муниципальные образования передано 16 автомобилей скорой помощи, два из которых представляют собой современные реанимобили, а также 10 передвижных комплексов первичной медико-санитарной помощи для населенных пунктов с населением до 100 человек.
По словам губернатора, повышение оперативности оказания медпомощи – крайне важное направление, особенно в работе экстренной службы лечебных учреждений. "От скорости доставки пациента в больницу зачастую зависит его жизнь. Уверен, что получение современных специализированных машин положительно скажется на качестве медицинского обслуживания жителей, в том числе в отдаленных районах, создаст более комфортные условия для врачебных бригад и пациентов", – сказал Николай Любимов.
Глава региона подчеркнул, что модернизация первичного звена системы здравоохранения – это важная задача, поставленная президентом в рамках реализации национальных проектов.
"Мы сегодня активно работаем над тем, чтобы наши больницы и поликлиники максимально быстрыми темпами оснащались передовым оборудованием, ремонтировались, приводились к современным стандартам. Обновление парка специализированного транспорта в медицинских учреждениях, так же как и оснащение школ современными автобусами, ведется ежегодно при помощи федерального центра. Мы в регионе будем добиваться, чтобы господдержка, которую нам оказывают, использовалась эффективно и позволила существенно изменить жизнь людей к лучшему", – сказал Любимов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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