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Теплоснабжение
2020-01-22T17:48+0300
https://ria.ru/20200122/1563746919.html
Источник: СУЭК разместит биржевые облигации в объеме 30 млрд рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_0:240:3077:1971_1036x0_80_0_0_b67d52c2a7bc8f6238f9f5261b90063b.jpg
РИА Новости

Источник: СУЭК разместит биржевые облигации в объеме 30 млрд рублей

17:48 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. СУЭК увеличила объем размещения биржевых облигаций до 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначально компания планировала размещение в объеме не менее 15 миллиардов рублей, но в ходе сбора заявок инвесторов увеличила предложение до уровня не менее 20 миллиардов рублей.
Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 6,9% годовых. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов в диапазоне 6,9-7% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 7,02-7,12% годовых. В ходе сбора заявок компания снижала ориентир до 6,85-6,9% годовых (доходность 6,97-7,02% годовых).
Заявки на облигации компания собирала в среду. СУЭК планирует разместить десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через пять лет. Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 января.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
17 декабря 2019, 11:16Теплоснабжение
Коммерсант: СУЭК покупает Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Московский кредитный банк", банк "ФК Открытие", БК "Регион", Россельхозбанк, "Сбербанк КИБ" и Совкомбанк.
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ТеплоснабжениеСибирская угольная энергетическая компания
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