Источник: СУЭК разместит биржевые облигации в объеме 30 млрд рублей

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. СУЭК увеличила объем размещения биржевых облигаций до 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначально компания планировала размещение в объеме не менее 15 миллиардов рублей, но в ходе сбора заявок инвесторов увеличила предложение до уровня не менее 20 миллиардов рублей.

Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 6,9% годовых. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов в диапазоне 6,9-7% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 7,02-7,12% годовых. В ходе сбора заявок компания снижала ориентир до 6,85-6,9% годовых (доходность 6,97-7,02% годовых).

Заявки на облигации компания собирала в среду. СУЭК планирует разместить десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через пять лет. Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 января.