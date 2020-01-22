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Теплоснабжение
2020-01-22T17:45+0300
https://ria.ru/20200122/1563746658.html
ГД приняла в I чтении проект о зонах безопасности вокруг объектов ТЭК
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РИА Новости

ГД приняла в I чтении проект о зонах безопасности вокруг объектов ТЭК

17:45 22.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об установлении зон безопасности вокруг отдельных объектов топливно-энергетического комплекса, имеющих критические элементы и особый статус.
Под зоной безопасности документ понимает территорию (акваторию) вокруг определяемого кабмином РФ отдельного объекта ТЭК, в границах которой реализуются меры по обеспечению особого режима их защиты от актов незаконного вмешательства. Правительство также будет определять особенности обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта ТЭК, включая связанные с ними меры по обеспечению особого режима защиты от незаконного вмешательства.
Внесение данных изменений кабмин объясняет необходимостью усиления мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, имеющих критические элементы и особый статус.
В первую очередь это относится к объектам электросетевого энергомоста к полуострову Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым, которые выделяются наличием в их структуре критических элементов, их линейностью и пролеганием подводной части в зоне Керченского пролива, регулируемой особыми, в том числе международными правовыми, отношениями, поясняло ранее правительство.
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В дальнейшем перечень отдельных объектов ТЭК, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности, особенности их защиты и порядок финансирования с учетом государственной необходимости может быть расширен и в него могут быть включены объекты, расположенные "на иной территории РФ", отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
"Установление зон безопасности объектов ТЭК необходимо для реализации Росгвардией задач по участию в защите от актов незаконного вмешательства в зоны, которые будут установлены вокруг энергомоста и газопровода", - заявила на заседании Госдумы замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко.
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ТеплоснабжениеГосдума РФРоссия
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