ГД приняла в I чтении проект о зонах безопасности вокруг объектов ТЭК

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об установлении зон безопасности вокруг отдельных объектов топливно-энергетического комплекса, имеющих критические элементы и особый статус.

Под зоной безопасности документ понимает территорию (акваторию) вокруг определяемого кабмином РФ отдельного объекта ТЭК, в границах которой реализуются меры по обеспечению особого режима их защиты от актов незаконного вмешательства. Правительство также будет определять особенности обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта ТЭК, включая связанные с ними меры по обеспечению особого режима защиты от незаконного вмешательства.

Внесение данных изменений кабмин объясняет необходимостью усиления мер по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, имеющих критические элементы и особый статус.

В первую очередь это относится к объектам электросетевого энергомоста к полуострову Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым, которые выделяются наличием в их структуре критических элементов, их линейностью и пролеганием подводной части в зоне Керченского пролива, регулируемой особыми, в том числе международными правовыми, отношениями, поясняло ранее правительство.

В дальнейшем перечень отдельных объектов ТЭК, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности, особенности их защиты и порядок финансирования с учетом государственной необходимости может быть расширен и в него могут быть включены объекты, расположенные "на иной территории РФ", отмечается в пояснительной записке к законопроекту.