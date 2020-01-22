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Теплоснабжение
2020-01-22T17:42+0300
https://ria.ru/20200122/1563746356.html
СГК в 2020 году сократит срок отключения горячей воды в Бийске
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РИА Новости

СГК в 2020 году сократит срок отключения горячей воды в Бийске

17:42 22.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
Кран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует в 2020 году изменить схему отключения горячей воды в алтайском Бийске, в результате для потребителей срок отключения сократится с 17 до 7-10 дней, следует из сообщения СГК.
Компания раз в год проводит гидравлические испытания по окончании отопительного сезона. В Бийске полностью прекращается подача горячей воды от ТЭЦ во все четыре городских магистрали. Затем энергетики проводят испытания теплосетей, после чего устраняют дефекты.
"На эти мероприятия уходит 17 дней. Все это время без горячей воды остаются более 180 тысяч человек, что составляет 90% населения Бийска", - говорится в сообщении.
Специалисты СГК планируют реконструировать схему теплоснабжения, чтобы проводить гидравлические испытания на магистралях по очереди, не отключая горячую воду во всем городе. Испытания третьей и четвертой магистрали планируется проводить одновременно. Длительность каждого из трех этапов составит от 7 до 10 дней.
Ремонт теплосетей
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Для осуществления этого проекта компания построит на выходе с Бийской ТЭЦ тепловой распределительный узел. На этот проект СГК направила в Бийск в рамках инвестиционной программы порядка 10 миллионов рублей. Завершить работы компания планирует в мае 2020 года.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, временно находится в эксплуатации у компании "Энел Россия".
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ТеплоснабжениеЭнел РоссияСибирская генерирующая компания
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