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РИА Наука
2020-01-22T18:23+0300
https://ria.ru/20200122/1563746123.html
Ученые впервые наблюдали, что происходит в окрестностях черной дыры
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РИА Новости

Ученые впервые наблюдали, что происходит в окрестностях черной дыры

17:41 22.01.2020 (обновлено: 18:23 22.01.2020)
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© ESAТак в представлении художника выглядят окрестности черной дыры IRAS 13224–3809, питающейся потоком газа
Так в представлении художника выглядят окрестности черной дыры IRAS 13224–3809, питающейся потоком газа
© ESA
Так в представлении художника выглядят окрестности черной дыры IRAS 13224–3809, питающейся потоком газа
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Ученые впервые смогли детально изучить строение ближайшей зоны окружения черной дыры. Для этого они использовали метод рентгеновской реверберации. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.
Черные дыры — космические объекты огромной плотности, поглощающие свет. Поэтому наблюдать их напрямую невозможно, но можно исследовать, изучая, как ведет себя материя, которая приближается к черным дырам и падает в них.
Когда материя движется по спирали к черной дыре, она нагревается до температур в миллионы градусов и излучает рентгеновские лучи, которые, в свою очередь, отражаются частицами газопылевого облака, окружающего дыру.
Астрономы из Европейского космического агентства ESA с помощью рентгеновской обсерватории космического телескопа XMM-Newton впервые смогли использовать отражающиеся эхо-сигналы этого излучения для регистрации динамического состояния среды, окружающей черную дыру.
Ученые говорят, что этот метод, называемый реверберационным картированием, чем-то похож на эхолокацию, когда звуковые реверберации информируют нас о форме и структуре трехмерного пространства. Космическая эхолокация позволяет ученым "увидеть" невидимые элементы окружения черных дыр.
"Мы можем наблюдать, как эхо-сигналы рентгеновского излучения распространяются в окрестностях черной дыры в зависимости от геометрии области и состояния вещества", — приводятся в пресс-релизе ESA слова первого автора статьи астрофизика Уильяма Олстона (William Alston) из Кембриджского университета.
Для детального изучения астрономы выбрали сверхмассивную черную дыру в активном центре галактики IRAS 13224-3809, расположенной в созвездии Центавра на расстоянии около миллиарда световых лет от Солнца.
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Они проанализировали данные реверберационного картирования, выполненного XMM-Newton с 2011 по 2016 год. За это время IRAS 13224-3809 была захвачена космическим телескопом на 16 орбитах, а суммарное время наблюдений равнялось 23 суткам.
Эта галактика — один из самых изменчивых космических источников рентгеновского излучения. Ее вспышки подсвечивают окружающие скопления материи, что позволило заглянуть в окрестности черной дыры и рассмотреть пульсацию ее короны.
Исследователи увидели, как закручивающаяся в спираль материя перед входом в черную дыру собирается в диск. Над этим диском находится область очень горячих электронов с температурой около миллиарда градусов, которая называется короной. Астрономы наблюдали вспышку мощного рентгеновского излучения, когда яркость короны изменилась в 50 раз всего за несколько часов. Более того, обнаружилось, что синхронно с такими вспышками меняется и размер короны.
"По мере изменения размера короны световое эхо меняется, как если бы вы громко разговаривали в соборе, а его потолок двигался вверх и вниз, изменяя звучание вашего голоса, — объясняет Алстон. — Отслеживая световое эхо, мы не только следим за изменениями короны, мы можем гораздо точнее оценить значения массы и параметров вращения черной дыры, чем если бы мы наблюдали корону, не меняющуюся в размерах".
Исследователи надеются использовать тот же метод для картирования черных дыр в других галактиках. Измерение массы, скорости вращения и аккреции большой выборки черных дыр станет ключом к пониманию гравитации во всем космосе, а также к углублению знаний о том, как галактики образуются и развиваются.
Уже сейчас в пределах досягаемости XMM-Newton находятся сотни сверхмассивных черных дыр. Еще больше их появится в поле зрения астрономов, когда в 2031 году на смену ему запустят новый космический телескоп "Афина" с чувствительностью в сто раз больше.
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