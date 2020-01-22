Голикова в четверг представит министров из соцблока правительства

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова представит министров из социального блока правительства в четверг, 23 января, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера.
Ранее сообщалось, что министром здравоохранения был назначен Михаил Мурашко, министром труда и социального развития - Антон Котяков, министром просвещения – Сергей Кравцов. Министерство науки и высшего образования возглавил Валерий Фальков.
"Завтра в первой половине дня Татьяна Голикова представит новых министров. Поездки запланированы подряд в три министерства - Минтруд, Минздрав, Минпросвещения. Поездка в Минобрнауки запланирована на понедельник", - сообщили в секретариате.