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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-22T17:37+0300
https://ria.ru/20200122/1563745939.html
Голикова в четверг представит министров из соцблока правительства
https://cdn21.img.ria.ru/images/156369/35/1563693517_0:291:3072:2019_1036x0_80_0_0_a97c8786492c8525370eb01eea6541ad.jpg
РИА Новости

Голикова в четверг представит министров из соцблока правительства

17:37 22.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова представит министров из социального блока правительства в четверг, 23 января, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера.
Ранее сообщалось, что министром здравоохранения был назначен Михаил Мурашко, министром труда и социального развития - Антон Котяков, министром просвещения – Сергей Кравцов. Министерство науки и высшего образования возглавил Валерий Фальков.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Вчера, 16:15Формирование нового правительства
Голикова считает, что круг ее полномочий в новом кабмине не изменится
"Завтра в первой половине дня Татьяна Голикова представит новых министров. Поездки запланированы подряд в три министерства - Минтруд, Минздрав, Минпросвещения. Поездка в Минобрнауки запланирована на понедельник", - сообщили в секретариате.
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Формирование нового правительстваВалерий ФальковАнтон КотяковСергей КравцовМихаил МурашкоТатьяна ГоликоваРоссияПолитика
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