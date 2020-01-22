Настоятель освятил купол главного храма Вооруженных сил России

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Настоятель главного храма Вооруженных сил РФ владыка Стефан освятил главный купол храма Победы, на своде которого изображен Спас Нерукотворный.
При совершении чина освящения присутствовали Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, рассказал журналистам главный архитектор храма Дмитрий Смирнов.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий во время посещения строящегося главного храма Вооруженных Сил
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий во время посещения строящегося главного храма Вооруженных Сил
Сегодня Шойгу осмотрел строящийся храм вместе со священнослужителями.
"Мы поднялись на высоту 65 метров, туда никогда не поднимутся, когда разберут строительные леса. Там владыка Стефан провел чин освящения в присутствии владыки Ювеналия и министра обороны", - сказал Смирнов. По его словам, мозаичное изображение Спаса нерукотворного на куполе - самый большой в мире лик Христа.
По словам Смирнова, в ходе осмотра министру показали оформление притвора малого храма, доработанную версию алтаря, алтарной фрески, которая покрывается металлом и полудрагоценными камнями, и глава военного ведомства утвердил решения.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМозаика в строящемся главном храме Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Мозаика в строящемся главном храме Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Кроме того Шойгу показали монтаж витражей, варианты покрытия чугунных крылец, мачты освещения, а также фасад, который впервые раскрыли. "Присутствующие увидели часть фасада в том виде, который будет, и встречающий лик Спасителя на главном входе. У министра были позитивные отзывы о том, в каком ритме идет строительство и в каком качестве", - добавил архитектор.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения строящегося главного храма Вооруженных Сил
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения строящегося главного храма Вооруженных Сил