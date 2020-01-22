Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-22T17:01+0300
https://ria.ru/20200122/1563744135.html
Настоятель освятил купол главного храма Вооруженных сил России
https://cdn23.img.ria.ru/images/156374/36/1563743674_0:178:3324:2048_1036x0_80_0_0_9fd12e8a67496675e85c74639066ded3.jpg
РИА Новости

Настоятель освятил купол главного храма Вооруженных сил России

17:01 22.01.2020
399
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтроительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области
Строительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Строительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Настоятель главного храма Вооруженных сил РФ владыка Стефан освятил главный купол храма Победы, на своде которого изображен Спас Нерукотворный.
При совершении чина освящения присутствовали Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, рассказал журналистам главный архитектор храма Дмитрий Смирнов.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий во время посещения строящегося главного храма Вооруженных Сил
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий во время посещения строящегося главного храма Вооруженных Сил
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий во время посещения строящегося главного храма Вооруженных Сил
Сегодня Шойгу осмотрел строящийся храм вместе со священнослужителями.
"Мы поднялись на высоту 65 метров, туда никогда не поднимутся, когда разберут строительные леса. Там владыка Стефан провел чин освящения в присутствии владыки Ювеналия и министра обороны", - сказал Смирнов. По его словам, мозаичное изображение Спаса нерукотворного на куполе - самый большой в мире лик Христа.
По словам Смирнова, в ходе осмотра министру показали оформление притвора малого храма, доработанную версию алтаря, алтарной фрески, которая покрывается металлом и полудрагоценными камнями, и глава военного ведомства утвердил решения.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМозаика в строящемся главном храме Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Мозаика в строящемся главном храме Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мозаика в строящемся главном храме Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Кроме того Шойгу показали монтаж витражей, варианты покрытия чугунных крылец, мачты освещения, а также фасад, который впервые раскрыли. "Присутствующие увидели часть фасада в том виде, который будет, и встречающий лик Спасителя на главном входе. У министра были позитивные отзывы о том, в каком ритме идет строительство и в каком качестве", - добавил архитектор.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения строящегося главного храма Вооруженных Сил
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения строящегося главного храма Вооруженных Сил
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения строящегося главного храма Вооруженных Сил
3121004
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуРоссия
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Bloomberg хотело вмешаться во внутренние дела России, заявил Володин
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме
Здание Центрального банка РФ в Москве
Эксперты: новая политика правительства сокращает зону комфорта ЦБ
Муж — молодец: Путин пошутил об улучшении рождаемости в России
"Муж — молодец": Путин пошутил об улучшении рождаемости в России
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР назвали позицию главы Минобороны Украины по отводу сил циничной
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Ушаков оценил возможность смягчения риторики Путина по истории
Туристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
Россия и Израиль обсудили вопрос отказов туристам во въезде
Сотрудник полиции
В Белгородской области школьник поджег венки на братской могиле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров провел переговоры с главой МИД Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Путин сократил визит в Израиль и Палестину
Табличка при входе в лагерь смерти Собибор
Путин в Израиле вручит Орден Мужества родным героя бунта в "Собиборе"
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
В РПЦ считают, что у нового министра культуры хороший вкус
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Новый глава Минобрнауки назвал главную задачу ведомства
Нгуен Фу Чонг
Президент Вьетнама принял приглашение на празднование 75-летия Победы
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
Путин рассказал, что является показателем зрелости общества
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
Лента новостейМолния