Настоятель освятил купол главного храма Вооруженных сил России

"Мы поднялись на высоту 65 метров, туда никогда не поднимутся, когда разберут строительные леса. Там владыка Стефан провел чин освящения в присутствии владыки Ювеналия и министра обороны", - сказал Смирнов. По его словам, мозаичное изображение Спаса нерукотворного на куполе - самый большой в мире лик Христа.

Кроме того Шойгу показали монтаж витражей, варианты покрытия чугунных крылец, мачты освещения, а также фасад, который впервые раскрыли. "Присутствующие увидели часть фасада в том виде, который будет, и встречающий лик Спасителя на главном входе. У министра были позитивные отзывы о том, в каком ритме идет строительство и в каком качестве", - добавил архитектор.