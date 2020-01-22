Омбудсмен рассказала о семье, где ребенка пытались выбросить из окна

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Семья, в которой бабушка пыталась выбросить ребенка из окна, является неблагополучной и стоит на учете, будет решаться вопрос о помещении спасенного из нее мальчика в учреждение соцзащиты, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Семья, в которой бабушка пыталась выбросить ребенка из окна, является неблагополучной и стоит на учете, будет решаться вопрос о помещении спасенного из нее мальчика в учреждение соцзащиты, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что спасатели вскрыли дверь в квартиру на юге Москвы, в которой бабушка угрожала выбросить ребенка из окна, женщина задержана. Ярославская ранее рассказала агентству, что ребенок помещен в больницу.

"Эта семья, которая стоит на учете. Мать ведет аморальный образ жизни, она ограничена в правах. Мать постоянно лечится у нарколога. Решением суда, которому больше полугода, было принято изъять ребенка из семьи. Всегда эта семья не давала забрать ребенка. При этом мама пропала", - сообщила Ярославская.

Также омбудсмен добавила, что у бабушки не оформлено опекунство, и она не имеет своего жилья. Помимо этого пожилая женщина является опекуном матери ребенка, которая была сиротой.