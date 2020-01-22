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Омбудсмен рассказала о семье, где ребенка пытались выбросить из окна
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РИА Новости

Омбудсмен рассказала о семье, где ребенка пытались выбросить из окна

16:38 22.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Семья, в которой бабушка пыталась выбросить ребенка из окна, является неблагополучной и стоит на учете, будет решаться вопрос о помещении спасенного из нее мальчика в учреждение соцзащиты, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что спасатели вскрыли дверь в квартиру на юге Москвы, в которой бабушка угрожала выбросить ребенка из окна, женщина задержана. Ярославская ранее рассказала агентству, что ребенок помещен в больницу.
"Эта семья, которая стоит на учете. Мать ведет аморальный образ жизни, она ограничена в правах. Мать постоянно лечится у нарколога. Решением суда, которому больше полугода, было принято изъять ребенка из семьи. Всегда эта семья не давала забрать ребенка. При этом мама пропала", - сообщила Ярославская.
Также омбудсмен добавила, что у бабушки не оформлено опекунство, и она не имеет своего жилья. Помимо этого пожилая женщина является опекуном матери ребенка, которая была сиротой.
"Ребенок сейчас помещен в больницу, после чего будет решаться вопрос - или бабушке дают опеку, но это будет сложно сделать, или размещение ребенка в социальном учреждении, потому что он находится в социально опасном положении", - заключила омбудсмен.
Полиция
14 декабря 2019, 12:37
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