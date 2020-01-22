Путин и Аббас обсудят двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Палестины Махмудом Аббасом в Вифлееме обсудит вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке, заявил в среду помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Различные вопросы будут обсуждаться: как двустороннего плана, так и ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования", - сказал Ушаков журналистам.
Он добавил, что РФ выступает в поддержку законных интересов палестинцев, "включая их неотъемлемое право на независимое государство".
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