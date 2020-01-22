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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-22T16:33+0300
https://ria.ru/20200122/1563742267.html
Глава МИД Китая поздравил Лаврова с переназначением
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РИА Новости

Глава МИД Китая поздравил Лаврова с переназначением

16:33 22.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЛызловаМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Сочи. 13 мая 2019
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Сочи. 13 мая 2019
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
МОСКВА, 22 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Министр иностранных дел КНР Ван И направил поздравительное послание Сергею Лаврову по случаю его очередного назначения на должность главы МИД РФ.
Ван И в телеграмме подчеркнул, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступили в новую эпоху. Работа по их развитию оказалась плодотворной.
На протяжении многих лет министерства иностранных дел двух государств, поддерживая тесную координацию, играют конструктивную роль в защите общих интересов обеих стран и содействии миру и стабильности в регионе и мире в целом.
"Я очень ценю дружеские рабочие связи и личную дружбу с тобой, готов совместно продолжать претворять в жизнь целый ряд важных договоренностей, достигнутых лидерами наших стран, укреплять политическое взаимопонимание, усиливать стратегическое взаимодействие на международной арене и продвигать достижение новых успехов в развитии отношений между Китаем и Россией", - отметил Ван И.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России
21 января, 22:02Сказано в эфире
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Россия-Китай: ГлавноеМИД РФМИД КНРКитайРоссияВ мире
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