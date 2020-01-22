Глава МИД Китая поздравил Лаврова с переназначением

"Я очень ценю дружеские рабочие связи и личную дружбу с тобой, готов совместно продолжать претворять в жизнь целый ряд важных договоренностей, достигнутых лидерами наших стран, укреплять политическое взаимопонимание, усиливать стратегическое взаимодействие на международной арене и продвигать достижение новых успехов в развитии отношений между Китаем и Россией", - отметил Ван И.