Глава МИД Китая поздравил Лаврова с переназначением

МОСКВА, 22 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Министр иностранных дел КНР Ван И направил поздравительное послание Сергею Лаврову по случаю его очередного назначения на должность главы МИД РФ.
Ван И в телеграмме подчеркнул, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступили в новую эпоху. Работа по их развитию оказалась плодотворной.
На протяжении многих лет министерства иностранных дел двух государств, поддерживая тесную координацию, играют конструктивную роль в защите общих интересов обеих стран и содействии миру и стабильности в регионе и мире в целом.
"Я очень ценю дружеские рабочие связи и личную дружбу с тобой, готов совместно продолжать претворять в жизнь целый ряд важных договоренностей, достигнутых лидерами наших стран, укреплять политическое взаимопонимание, усиливать стратегическое взаимодействие на международной арене и продвигать достижение новых успехов в развитии отношений между Китаем и Россией", - отметил Ван И.