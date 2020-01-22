Путин проведет переговоры с президентом и премьером Израиля

"Визит в Израиль приурочен к проведению международного форума "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". На этот раз форум посвящен 75-й годовщине освобождения лагеря "Освенцим" войсками Красной Армии и международному Дню памяти жертв Холокоста", - сказал Ушаков журналистам.

"Будет проведен очередной диалог с премьер-министром Нетаньяху, у нас выстраиваются очень интенсивные взаимоотношения. Будут затронуты вопросы развития двусторонних отношений во всех областях, в том числе в торгово-экономической сфере, также планируется обмен мнениями по международной и региональной проблематике. Особое внимание традиционно будет уделено положению на Ближнем Востоке, включая эскалацию напряженности вокруг Ирана, обстановке в Сирии, положении дел в палестино-израильском урегулировании", - сказал Ушаков, добавив, что переговоры продлятся 40-45 минут.