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Путин проведет переговоры с президентом и премьером Израиля
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РИА Новости

Путин проведет переговоры с президентом и премьером Израиля

16:33 22.01.2020 (обновлено: 17:15 22.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
 Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Иерусалим 23 января проведет переговоры с президентом и премьером Израиля, заявил в среду помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Визит в Израиль приурочен к проведению международного форума "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". На этот раз форум посвящен 75-й годовщине освобождения лагеря "Освенцим" войсками Красной Армии и международному Дню памяти жертв Холокоста", - сказал Ушаков журналистам.
Он добавил, что в ходе визита состоятся переговоры Путина "с президентом Израиля (Реувеном) Ривлином и премьер-министром (Биньямином) Нетаньяху".
"Будет проведен очередной диалог с премьер-министром Нетаньяху, у нас выстраиваются очень интенсивные взаимоотношения. Будут затронуты вопросы развития двусторонних отношений во всех областях, в том числе в торгово-экономической сфере, также планируется обмен мнениями по международной и региональной проблематике. Особое внимание традиционно будет уделено положению на Ближнем Востоке, включая эскалацию напряженности вокруг Ирана, обстановке в Сирии, положении дел в палестино-израильском урегулировании", - сказал Ушаков, добавив, что переговоры продлятся 40-45 минут.
Владимир Джабаров
21 января, 15:36
Джабаров прокомментировал визит Путина в Израиль
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Реувен РивлинЮрий УшаковВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуИерусалимРоссияИзраильВ мире
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