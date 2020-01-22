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МИД призвал Польшу проявить инициативу в отношениях с Россией
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РИА Новости

МИД призвал Польшу проявить инициативу в отношениях с Россией

16:24 22.01.2020 (обновлено: 16:25 22.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москва считает, что инициатива по восстановлению отношений РФ и Польши должна исходить от Варшавы при понимании деполитизированного подхода к истории, заявили в среду в министерстве иностранных дел РФ.
"На фоне публикации в России новых документов об истории Второй мировой войны из Варшавы прозвучали противоречивые заявления. От истеричного отрицания непреложных фактов до утверждений, что российская сторона проявляет, мол, этим готовность к возобновлению работы двусторонней Группы по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений, и деятельности Комиссии историков", - заявили в МИД РФ.
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"Со своей стороны хотели бы напомнить, что всегда выступали за честные и документально подкрепленные обсуждения сюжетов нашей истории. Вместе с тем не Россия была инициатором прекращения двустороннего диалога и замораживания многочисленных механизмов российско-польского сотрудничества, в том числе по историческим темам. В данном контексте шаги по выправлению ситуации должны исходить от Варшавы при понимании необходимости деполитизированного, основанного на правде и достоверных фактах, подхода к истории и выстраивания диалога, устремленного в будущее", - говорится в сообщении министерства.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. В пятницу и. о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".
Посетитель музея Аушвиц-Биркенау в Польше
20 января, 08:00
Как Россия и Израиль обидели Польшу
1612010
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Вторая мировая война (1939-1945)Валентина МатвиенкоСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинПольшаМоскваРоссияВаршаваВ мире
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