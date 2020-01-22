МИД призвал Польшу проявить инициативу в отношениях с Россией

"На фоне публикации в России новых документов об истории Второй мировой войны из Варшавы прозвучали противоречивые заявления. От истеричного отрицания непреложных фактов до утверждений, что российская сторона проявляет, мол, этим готовность к возобновлению работы двусторонней Группы по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений, и деятельности Комиссии историков", - заявили в МИД РФ.

"Со своей стороны хотели бы напомнить, что всегда выступали за честные и документально подкрепленные обсуждения сюжетов нашей истории. Вместе с тем не Россия была инициатором прекращения двустороннего диалога и замораживания многочисленных механизмов российско-польского сотрудничества, в том числе по историческим темам. В данном контексте шаги по выправлению ситуации должны исходить от Варшавы при понимании необходимости деполитизированного, основанного на правде и достоверных фактах, подхода к истории и выстраивания диалога, устремленного в будущее", - говорится в сообщении министерства.