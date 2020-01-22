Кабинеты по отказу от курения посетили более 13 тысяч жителей МО

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В 2019 году более 13 тысяч жителей Московской области обратились в кабинеты по отказу от курения, сообщил телеканал В 2019 году более 13 тысяч жителей Московской области обратились в кабинеты по отказу от курения, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.

Всего в Подмосковье работает свыше 60 кабинетов, где помогают отказаться от вредной привычки. Получить услугу может любой житель региона по программе ОМС.

"В Подмосковье функционирует 62 кабинета по отказу от курения – они работают при поликлиниках и центрах здоровья. Специалисты готовы оказать психологическую помощь в борьбе с пагубной привычкой, провести диагностику степени табачной зависимости методом Фагерстрема, определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе", – рассказала Стригункова.