Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-01-22T16:29+0300
https://ria.ru/20200122/1563741385.html
Кабинеты по отказу от курения посетили более 13 тысяч жителей МО
https://cdn21.img.ria.ru/images/92404/91/924049123_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_a83934e34422cee3dd63b53bea70fcf2.jpg
РИА Новости

Кабинеты по отказу от курения посетили более 13 тысяч жителей МО

16:29 22.01.2020
229
© Fotolia / mangostockПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача
© Fotolia / mangostock
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В 2019 году более 13 тысяч жителей Московской области обратились в кабинеты по отказу от курения, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.
Всего в Подмосковье работает свыше 60 кабинетов, где помогают отказаться от вредной привычки. Получить услугу может любой житель региона по программе ОМС.
"В Подмосковье функционирует 62 кабинета по отказу от курения – они работают при поликлиниках и центрах здоровья. Специалисты готовы оказать психологическую помощь в борьбе с пагубной привычкой, провести диагностику степени табачной зависимости методом Фагерстрема, определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе", – рассказала Стригункова.
При этом мужчины обращались в такие кабинеты чаще. За год врачей посетило более 8,3 тысячи пациентов. Полностью лечение прошли 2,5 тысячи человек. Чаще всего обращались в Ликинскую больницу – там кабинеты посетило свыше 1,5 тысячи жителей.
210000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Пациент на приеме у зубного врача
Передвижная стоматология поможет жителям отдаленных населенных пунктов
Пингвины
Как попасть в Антарктиду: секреты Белого континента
Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций
Маленький беспилотник для больших дел: как работает проект "Тайга"
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Власти Приморья рекомендуют не ездить в Китай из-за коронавируса
Кадр из фильма Под водой
Уилл Смит снова "плохой парень", Аглая Тарасова ищет мужа. Кино недели
Скандинавская диета
Диета эльфов и викингов. Ученые назвали самые здоровые продукты Севера
У окна
Как онкобольная с семью детьми выживает в глубинке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Межгосударственные отношения России и Палестины
Исследования обломков бомбардировщика B-29 Superfortress, затонувшего на дне Марианской впадины
Исследования Марианской впадины
Судно с грузовыми контейнерами в китайском порту
Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
Государственный секретарь США Майк Помпео, президент Колумбии Иван Дуке и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на конференции по борьбе с терроризмом в Боготе
"Мы не остановимся". США меняют тактику в Венесуэле
Вид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске
Количество российских туристов в Хэйхэ в 2019 году выросло на 16%
Ремонт дороги
Власти Верхневолжья реконструируют дорогу к Ржевскому мемориалу
Диагностическая лаборатория
В нижегородские "Поезда здоровья" включили диагностические лаборатории
Форт Фридрихсбург в Калининграде
Под Калининградом заброшенный немецкий бункер сделают туробъектом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
Лента новостейМолния