Число погибших из-за непогоды в Испании увеличилось до восьми человек

МАДРИД, 22 янв – РИА Новости. Число жертв холодного циклона, сопровождающегося сильными порывами ветра, снегопадом, высокими волнами, выходом из берегов рек в Число жертв холодного циклона, сопровождающегося сильными порывами ветра, снегопадом, высокими волнами, выходом из берегов рек в Испании достигло восьми человек, несколько числятся пропавшими без вести, десятки пострадали.

В среду днем было обнаружено тело женщины, которая погибла после обрушения здания в Алькое (провинция Аликанте), сообщает испанское телевидение TVE . Кроме того, как сообщает агентство Europa Press , Гражданская гвардия обнаружила тело в русле реки Гуадалест (провинция Аликанте). Еще один мужчина в провинции Альмерия погиб в своей теплице, обрушившейся в результате ударов града. Ранее сообщалось, что жертвами стихии с воскресенья стали пять человек.

Повышенный уровень опасности сохраняется в девяти испанских провинциях, наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря – в автономных сообществах Каталония и Валенсия.

Только в Каталонии помощь была оказана почти 70 жителям, 59 из них были доставлены в больницы, сообщает служба экстренной медицинской помощи автономного сообщества.

В среду около 120 тысяч человек остались без электричества из-за аварии на линии электропередач в Арагоне.