Число погибших из-за непогоды в Испании увеличилось до восьми человек

МАДРИД, 22 янв – РИА Новости. Число жертв холодного циклона, сопровождающегося сильными порывами ветра, снегопадом, высокими волнами, выходом из берегов рек в Испании достигло восьми человек, несколько числятся пропавшими без вести, десятки пострадали.
В среду днем было обнаружено тело женщины, которая погибла после обрушения здания в Алькое (провинция Аликанте), сообщает испанское телевидение TVE. Кроме того, как сообщает агентство Europa Press, Гражданская гвардия обнаружила тело в русле реки Гуадалест (провинция Аликанте). Еще один мужчина в провинции Альмерия погиб в своей теплице, обрушившейся в результате ударов града. Ранее сообщалось, что жертвами стихии с воскресенья стали пять человек.
Повышенный уровень опасности сохраняется в девяти испанских провинциях, наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря – в автономных сообществах Каталония и Валенсия.
Только в Каталонии помощь была оказана почти 70 жителям, 59 из них были доставлены в больницы, сообщает служба экстренной медицинской помощи автономного сообщества.
В среду около 120 тысяч человек остались без электричества из-за аварии на линии электропередач в Арагоне.
Десятки дорог закрыты, в некоторых районах поезда ходят с увеличенными интервалами, в некоторых муниципалитетах закрыты школы.