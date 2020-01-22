СК установит причины гибели сотрудника МЧС при пожаре в Подмосковье

Ранее сообщалось, что один пожарный погиб, еще трое пострадали при хлопке газовоздушной смеси при тушении возгорания в тепличном комплексе в городском округе Серпухов.

По данным СК, пожар произошел на складе на территории спортивной базы "Княжьи дали" после возгорания электропроводки, где хранилось не менее шести газовых и кислородных баллонов. Во время тушения произошел хлопок газового баллона, в результате чего один пожарный погиб и трое пострадали.