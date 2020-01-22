Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T16:18+0300
https://ria.ru/20200122/1563741315.html
СК установит причины гибели сотрудника МЧС при пожаре в Подмосковье
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

СК установит причины гибели сотрудника МЧС при пожаре в Подмосковье

16:18 22.01.2020
1209
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара в подмосковной деревне Петровское, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что один пожарный погиб, еще трое пострадали при хлопке газовоздушной смеси при тушении возгорания в тепличном комплексе в городском округе Серпухов.
Сотрудник МЧС РФ
21 января, 20:47
На северо-востоке Москвы произошел пожар в жилом доме
"В г.о. Серпухове следователи устанавливают обстоятельства смерти сотрудника пожарной части во время тушения возгорания", - говорится в сообщении.
По данным СК, пожар произошел на складе на территории спортивной базы "Княжьи дали" после возгорания электропроводки, где хранилось не менее шести газовых и кислородных баллонов. Во время тушения произошел хлопок газового баллона, в результате чего один пожарный погиб и трое пострадали.
В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
16 января, 07:28
В Иркутской области за сутки во время пожаров погибли семь человек
020403
Обсудить 0
Следственный комитет РФМЧС РФМосковская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Снегопад в Испании
Число погибших из-за непогоды в Испании увеличилось до восьми человек
Полицейская машина в США
В Калифорнии при крушении небольшого самолета погибли четыре человека
На месте пожара рядом с аэропортом Сиднея, Австралия
В Австралии рядом с аэропортом Сиднея вспыхнул крупный пожар
Самолет Sukhoi Superjet 100
В Ростове-на-Дону аварийно сел SSJ100, летевший в Нижний Новгород
Марина Мартемьянова в зале Белоярского районного суда
"Переехала и вернулась добить": на Урале просят наказать виновницу ДТП
Автомобили скорой помощи
В Челябинской области восемь автомобилей столкнулись из-за метели
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД призвал Польшу проявить инициативу в отношениях с Россией
Министр энергетики РФ Александр Новак
Саудовский министр назвал переназначение Новака полезным для ОПЕК+
Полицейский автомобиль
В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе
Пленарное заседание Государственной Думы
В Госдуме изучат публикации СМИ о "лживых сценариях" изменений в РФ
Генеральный директор группы компаний Яндекс Аркадий Волож
Аркадий Волож и его траст могут продать часть акций класса А "Яндекса"
Скандинавская диета
Диета эльфов и викингов. Ученые назвали самые здоровые продукты Севера
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп заявил, что с удовольствием посетил бы слушания по импичменту
Пожар на траулере Энигма Астралис. Стоп-кадр видео
Горящий в Охотском море траулер все еще не начали тушить
Встреча лидеров нормандской четверки
Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
Лента новостейМолния