СК установит причины гибели сотрудника МЧС при пожаре в Подмосковье

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара в подмосковной деревне Петровское, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что один пожарный погиб, еще трое пострадали при хлопке газовоздушной смеси при тушении возгорания в тепличном комплексе в городском округе Серпухов.
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"В г.о. Серпухове следователи устанавливают обстоятельства смерти сотрудника пожарной части во время тушения возгорания", - говорится в сообщении.
По данным СК, пожар произошел на складе на территории спортивной базы "Княжьи дали" после возгорания электропроводки, где хранилось не менее шести газовых и кислородных баллонов. Во время тушения произошел хлопок газового баллона, в результате чего один пожарный погиб и трое пострадали.
В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.