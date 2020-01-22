Голикова считает, что круг ее полномочий в новом кабмине не изменится

"Сейчас в ближайшие дни будут определены функциональные обязанности каждого из нас (членов нового состава правительства - ред.) Но, исходя из того, что я сейчас по себе понимаю, я думаю, что это будут те же направления - образование по всем его этапам, здравоохранение, наука, социальное развитие, демография. Все, что и было", - сказала она журналистам.