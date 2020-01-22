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Формирование нового правительства
2020-01-22T16:18+0300
https://ria.ru/20200122/1563741047.html
Голикова считает, что круг ее полномочий в новом кабмине не изменится
https://cdn21.img.ria.ru/images/156369/35/1563693517_0:291:3072:2019_1036x0_80_0_0_a97c8786492c8525370eb01eea6541ad.jpg
РИА Новости

Голикова считает, что круг ее полномочий в новом кабмине не изменится

16:15 22.01.2020 (обновлено: 16:18 22.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что круг ее полномочий в новом составе правительства, вероятно, не изменится.
"Сейчас в ближайшие дни будут определены функциональные обязанности каждого из нас (членов нового состава правительства - ред.) Но, исходя из того, что я сейчас по себе понимаю, я думаю, что это будут те же направления - образование по всем его этапам, здравоохранение, наука, социальное развитие, демография. Все, что и было", - сказала она журналистам.
Комментируя свое недавнее заявление о снижении доступности медицинской помощи в регионах, Голикова подчеркнула, что система здравоохранения не должна подвергаться сокращению числа работников. "Здравоохранение - это та сфера, которая в последнюю очередь должна подвергаться каким-либо изменениям с точки зрения ее сокращения. Сейчас Евросоюз и весь мир идет по пути того, что здравоохранение - это сфера, которая дает новые рабочие места, которая продвигает все то новое, что появляется в техническом прогрессе", - заявила вице-премьер.
По ее словам, в ряде стран "все наоборот сейчас стремятся к увеличению работающих" в этой сфере. "А у нас произошел обратный процесс, и от этого, естественно, снизилась доступность", - добавила Голикова.
Татьяна Голикова
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