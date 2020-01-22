Путин поручил информировать детей о правилах пожарной безопасности

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать организацию занятий для дошкольников и школьников о правилах пожарной безопасности на природе с привлечением добровольческих организаций, сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что поручения даны министерству просвещения совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, региональными властями.
"При участии добровольческих (волонтерских) организаций рассмотреть вопрос о проведении ежегодно в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях краткосрочных занятий, направленных на информирование детей о правилах пожарной безопасности во время нахождения на природе, и о привлечении для проведения таких занятий представителей добровольческих (волонтерских) организаций", - говорится в документе.
Отмечается, что доклад по выполнению должен быть представлен до 1 апреля.