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Путин поручил информировать детей о правилах пожарной безопасности
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РИА Новости

Путин поручил информировать детей о правилах пожарной безопасности

15:37 22.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать организацию занятий для дошкольников и школьников о правилах пожарной безопасности на природе с привлечением добровольческих организаций, сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что поручения даны министерству просвещения совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, региональными властями.
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"При участии добровольческих (волонтерских) организаций рассмотреть вопрос о проведении ежегодно в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях краткосрочных занятий, направленных на информирование детей о правилах пожарной безопасности во время нахождения на природе, и о привлечении для проведения таких занятий представителей добровольческих (волонтерских) организаций", - говорится в документе.
Отмечается, что доклад по выполнению должен быть представлен до 1 апреля.
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