Путин поручил информировать детей о правилах пожарной безопасности

"При участии добровольческих (волонтерских) организаций рассмотреть вопрос о проведении ежегодно в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях краткосрочных занятий, направленных на информирование детей о правилах пожарной безопасности во время нахождения на природе, и о привлечении для проведения таких занятий представителей добровольческих (волонтерских) организаций", - говорится в документе.