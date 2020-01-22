Путин одобрил идею финансирования НКО, занимающихся патронажем

В ходе общения с представителями общественных организаций Путина попросили о выделении средств таким НКО. Глава государства отметил, что на работу с частными медицинскими организациями в рамках соответствующих программ поддержки здравоохранения выделяется 1,9 миллиарда рублей, однако необходимо решить вопрос с лицензиями, чтобы к людям в дом под видом медицинских сестер не приходили люди без необходимого образования.