В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

"Таких лечить надо". На Украине и в РФ оценили угрозы Киева Донбассу Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил о готовности ВСУ приступить к возвращению контроля над Донбассом силой. Эти слова прокомментировали в эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник и крымский политолог Александр Форманчук.