В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ополченцам населенного пункта Сокольники у линии соприкосновения в Донбассе, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
21 января, 15:03В ДНР раскритиковали политику Зеленского в отношении Донбасса
"Вчера в районе населенного пункта Сокольники был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат типа "Фантом", принадлежащий 93 бригаде ВСУ, который вел воздушную разведку", - заявил Филипоненко в среду на брифинге.
По данным ведомства, украинские силовики продолжают использовать беспилотные летательные аппараты у линии соприкосновения, тем самым нарушая минские договоренности. Офицер пресс-службы уточнил, что специалисты Народной милиции ЛНР изучают беспилотный аппарат и имеющиеся на его накопителе фотографии и видеозаписи.
21 января, 11:08Сказано в эфире"Таких лечить надо". На Украине и в РФ оценили угрозы Киева ДонбассуЗаместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил о готовности ВСУ приступить к возвращению контроля над Донбассом силой. Эти слова прокомментировали в эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник и крымский политолог Александр Форманчук.