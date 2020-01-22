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В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

15:35 22.01.2020
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© Фото : пресс-служба НМ ЛНРНародная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков
Народная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков
© Фото : пресс-служба НМ ЛНР
Народная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ополченцам населенного пункта Сокольники у линии соприкосновения в Донбассе, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
21 января, 15:03
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"Вчера в районе населенного пункта Сокольники был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат типа "Фантом", принадлежащий 93 бригаде ВСУ, который вел воздушную разведку", - заявил Филипоненко в среду на брифинге.
По данным ведомства, украинские силовики продолжают использовать беспилотные летательные аппараты у линии соприкосновения, тем самым нарушая минские договоренности. Офицер пресс-службы уточнил, что специалисты Народной милиции ЛНР изучают беспилотный аппарат и имеющиеся на его накопителе фотографии и видеозаписи.
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник
21 января, 11:08Сказано в эфире
"Таких лечить надо". На Украине и в РФ оценили угрозы Киева ДонбассуЗаместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил о готовности ВСУ приступить к возвращению контроля над Донбассом силой. Эти слова прокомментировали в эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник и крымский политолог Александр Форманчук.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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