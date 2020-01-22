Глава ЕП не ожидает проблем с голосованием по договору о Brexit

ДАВОС, 22 янв - РИА Новости, Мария Князева. Глава Европарламента Давид Сассоли заявил РИА Новости, что не ожидает проблем с голосованием в ЕП по соглашению о Brexit, оно будет принято пленарной сессией на следующей неделе.
"Нет, все решено", - ответил он на вопрос, не ожидает ли проблем с принятием договора о "разводе".
Глава ЕП добавил, что голосование по документу состоится в среду следующей недели, как раз в этот день пройдёт пленарное заседание Европейского парламента.
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