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Глава ЕП не ожидает проблем с голосованием по договору о Brexit
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РИА Новости

Глава ЕП не ожидает проблем с голосованием по договору о Brexit

15:22 22.01.2020
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© Vincent KesslerДавид Сассоли
Давид Сассоли
© Vincent Kessler
Давид Сассоли. Архивное фото
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости, Мария Князева. Глава Европарламента Давид Сассоли заявил РИА Новости, что не ожидает проблем с голосованием в ЕП по соглашению о Brexit, оно будет принято пленарной сессией на следующей неделе.
"Нет, все решено", - ответил он на вопрос, не ожидает ли проблем с принятием договора о "разводе".
Глава ЕП добавил, что голосование по документу состоится в среду следующей недели, как раз в этот день пройдёт пленарное заседание Европейского парламента.
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