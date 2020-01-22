Путин рассказал о реализации социального блока мер послания

"Если мы пересмотрим корзину (потребительскую – ред.), сразу за ней пойдет прожиточный минимум, МРОТ. Надо все посчитать, чтобы нам здесь не провалиться. Принимая такие масштабные меры социальной поддержки, мы должны обязательно сохранить макроэкономическую стабильность и быть уверенными в том, что у нас финансы страны будут находиться в состоянии абсолютного здоровья", - сказал Путин на встрече с представителями общественности.