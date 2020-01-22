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Путин рассказал о реализации социального блока мер послания
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РИА Новости

Путин рассказал о реализации социального блока мер послания

14:20 22.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Для возможности реализации социального блока послания Федеральному Собранию нужно сохранить макроэкономическую стабильность РФ, заявил президент Владимир Путин.
"Если мы пересмотрим корзину (потребительскую – ред.), сразу за ней пойдет прожиточный минимум, МРОТ. Надо все посчитать, чтобы нам здесь не провалиться. Принимая такие масштабные меры социальной поддержки, мы должны обязательно сохранить макроэкономическую стабильность и быть уверенными в том, что у нас финансы страны будут находиться в состоянии абсолютного здоровья", - сказал Путин на встрече с представителями общественности.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
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Владимир ПутинЛипецкая областьРоссияЭкономика
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