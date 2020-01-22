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Телеведущий Александр Беляев рассказал о борьбе с раком легких
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РИА Новости

Телеведущий Александр Беляев рассказал о борьбе с раком легких

13:46 22.01.2020 (обновлено: 14:15 22.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВедущий Александр Беляев
Ведущий Александр Беляев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ведущий Александр Беляев. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Географ-гидролог, телеведущий Александр Беляев, у которого несколько лет назад диагностировали рак легких, рассказал в интервью изданию StarHit, что по совету медиков перестал принимать лекарства.
По его словам, в декабре он получил хорошие результаты анализов.
"Можно ли поздравить с улучшением здоровья? Рано о таком говорить. Но знать, что показатели стабилизировались, приятно!"
Александр Беляев
Ведущий добавил, что следующий визит к врачам будет в марте.
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9 января, 08:58
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Александр БеляевРак легкихЗдоровьеРоссияОбщество
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