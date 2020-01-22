Жителя Вологодской области будут судить за оскорбление государства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Верховажский районный суд Верховажский районный суд Вологодской области 5 февраля рассмотрит административное дело об оскорблении государства в отношении местного жителя Юрия Шадрина, уже оштрафованного летом по той же статье, сообщает объединенная пресс-служба областных судов.

Вологодский областной суд в июне 2019 года оставил в силе решение суда первой инстанции, который оштрафовал Шадрина на 30 тысяч рублей по новой статье КоАП об оскорблении государства. Как сообщал Верховажский суд, Шадрин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" публично разместил текст "с нецензурной лексикой в неприличной форме".

"Верховажский районный суд Вологодской области принял к производству дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 20.1 КоАП РФ, в отношении Юрия Шадрина. Рассмотрение дела будет проходить в открытом судебном заседании… 5 февраля 2020 года", - сообщает пресс-служба судов.

Согласно этой статье КоАП, при повторном нарушении штраф составляет 100-200 тысяч рублей.

Шадрин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил на прошлой неделе, что в отношении него составлен протокол, не уточнив подробностей.