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Жителя Вологодской области будут судить за оскорбление государства
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РИА Новости

Жителя Вологодской области будут судить за оскорбление государства

13:30 22.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Верховажский районный суд Вологодской области 5 февраля рассмотрит административное дело об оскорблении государства в отношении местного жителя Юрия Шадрина, уже оштрафованного летом по той же статье, сообщает объединенная пресс-служба областных судов.
Вологодский областной суд в июне 2019 года оставил в силе решение суда первой инстанции, который оштрафовал Шадрина на 30 тысяч рублей по новой статье КоАП об оскорблении государства. Как сообщал Верховажский суд, Шадрин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" публично разместил текст "с нецензурной лексикой в неприличной форме".
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"Верховажский районный суд Вологодской области принял к производству дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 20.1 КоАП РФ, в отношении Юрия Шадрина. Рассмотрение дела будет проходить в открытом судебном заседании… 5 февраля 2020 года", - сообщает пресс-служба судов.
Согласно этой статье КоАП, при повторном нарушении штраф составляет 100-200 тысяч рублей.
Шадрин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил на прошлой неделе, что в отношении него составлен протокол, не уточнив подробностей.
Первым россиянином, который был оштрафован по новой статье КоАП за оскорбление государства, в апреле 2019 года стал житель Новгородской области Юрий Картыжев.
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РоссияВологодская областьПроисшествия
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