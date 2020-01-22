Путин осмотрел новую межрайонную поликлинику в Липецкой области

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Детской поликлиники ГУЗ "Усманская ЦРБ" в городе Усмань. 22 января 2020

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Детской поликлиники ГУЗ "Усманская ЦРБ" в городе Усмань. 22 января 2020

УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин посетил построенную в августе 2019 года детскую межрайонную поликлинику в городе Усмани , а также ознакомился в ходом строительства корпусов новой школы, которую планируется ввести в эксплуатацию к сентябрю 2020 года.

Главу государства во время посещения этих объектов сопровождали полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Липецкой области Игорь Артамонов, а также глава районной администрации Владимир Мазо.

В поликлинике президенту рассказали о работе регистратуры, в частности, о системе электронной записи на прием к врачу. Путину показали, как оформить электронный талон. Когда его распечатали, глава государства со вниманием изучил полученный листок. Экскурсию по поликлинике президенту провела главный врач, она рассказала о тех медицинских услугах, которые предоставляет это новое учреждение.

© РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин во время посещения Детской поликлиники ГУЗ "Усманская ЦРБ" в городе Усмань © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин во время посещения Детской поликлиники ГУЗ "Усманская ЦРБ" в городе Усмань

В коридоре Путин кратко побеседовал с пациентами поликлиники. Одна из посетительниц рассказала главе государства, что ей нравится новая поликлиника, особо она оценила систему электронной очереди.

По окончании осмотра здания, Путин поинтересовался у главврача, как она сама оценивает новый объект здравоохранения. "Быстро все построили. А качество хорошее?" - спросил президент. "Нам нравится. Ничего не отвалилось", - ответила руководитель учреждения с улыбкой.

Главврач также рассказала о плохом состоянии прежней поликлиники, а губернатор Артамонов назвал прежнюю поликлинику "тюрьмой для детей". По словам врача, с появлением новой инфраструктуры у медработников "желание работать утроилось".

Губернатор также рассказал, что власти региона выделили дополнительные средства для привлечения в область врачей дефицитных специальностей, прежде всего педиатров, им оказывается помощь в рамках программы "Земский доктор". "Мы остановили отток врачей, у нас впервые за последние несколько лет зафиксирован небольшой приток врачей", - добавил Артамонов.

Новая поликлиника

Поликлинику строили в течение 5 месяцев. Общая сумма государственного контракта на проведение работ составила 70 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета - 50,4 миллиона рублей, из регионального - 19,6 миллиона рублей. Медучреждение создано с учетом федерального проекта "Бережливая поликлиника".

Для поликлиники приобретено более 300 единиц современного медицинского оборудования. В частности, офтальмоскоп, аппарат для определения остроты зрения, аппарат ультразвуковой терапии, аппараты физиотерапии, кислородный ингалятор, стерилизатор, бактерицидные облучатели и др. Здесь созданы условия для качественного и своевременного оказания помощи маленьким пациентам, а также условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену. Штат работников усманской детской поликлиники составляет 11 врачей, 20 средних медицинских работников, 10 человек прочего персонала.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила журналистам, что поликлиника построена в рамках нацпроекта "Здравоохранение". "По мере использования финансовых ресурсов, которые есть по этой программе, такие поликлиники будут появляться практически во всех городах России", - сказала она.