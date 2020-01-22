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Путин осмотрел новую межрайонную поликлинику в Липецкой области
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РИА Новости

Путин осмотрел новую межрайонную поликлинику в Липецкой области

13:19 22.01.2020 (обновлено: 13:25 22.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Детской поликлиники ГУЗ "Усманская ЦРБ" в городе Усмань. 22 января 2020
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Детской поликлиники ГУЗ Усманская ЦРБ в городе Усмань. 22 января 2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Детской поликлиники ГУЗ "Усманская ЦРБ" в городе Усмань. 22 января 2020
УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил построенную в августе 2019 года детскую межрайонную поликлинику в городе Усмани, а также ознакомился в ходом строительства корпусов новой школы, которую планируется ввести в эксплуатацию к сентябрю 2020 года.
Главу государства во время посещения этих объектов сопровождали полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Липецкой области Игорь Артамонов, а также глава районной администрации Владимир Мазо.
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В поликлинике президенту рассказали о работе регистратуры, в частности, о системе электронной записи на прием к врачу. Путину показали, как оформить электронный талон. Когда его распечатали, глава государства со вниманием изучил полученный листок. Экскурсию по поликлинике президенту провела главный врач, она рассказала о тех медицинских услугах, которые предоставляет это новое учреждение.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Детской поликлиники ГУЗ "Усманская ЦРБ" в городе Усмань
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Детской поликлиники ГУЗ Усманская ЦРБ в городе Усмань
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Детской поликлиники ГУЗ "Усманская ЦРБ" в городе Усмань
В коридоре Путин кратко побеседовал с пациентами поликлиники. Одна из посетительниц рассказала главе государства, что ей нравится новая поликлиника, особо она оценила систему электронной очереди.
По окончании осмотра здания, Путин поинтересовался у главврача, как она сама оценивает новый объект здравоохранения. "Быстро все построили. А качество хорошее?" - спросил президент. "Нам нравится. Ничего не отвалилось", - ответила руководитель учреждения с улыбкой.
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Главврач также рассказала о плохом состоянии прежней поликлиники, а губернатор Артамонов назвал прежнюю поликлинику "тюрьмой для детей". По словам врача, с появлением новой инфраструктуры у медработников "желание работать утроилось".
Губернатор также рассказал, что власти региона выделили дополнительные средства для привлечения в область врачей дефицитных специальностей, прежде всего педиатров, им оказывается помощь в рамках программы "Земский доктор". "Мы остановили отток врачей, у нас впервые за последние несколько лет зафиксирован небольшой приток врачей", - добавил Артамонов.

Новая поликлиника

Поликлинику строили в течение 5 месяцев. Общая сумма государственного контракта на проведение работ составила 70 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета - 50,4 миллиона рублей, из регионального - 19,6 миллиона рублей. Медучреждение создано с учетом федерального проекта "Бережливая поликлиника".
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Для поликлиники приобретено более 300 единиц современного медицинского оборудования. В частности, офтальмоскоп, аппарат для определения остроты зрения, аппарат ультразвуковой терапии, аппараты физиотерапии, кислородный ингалятор, стерилизатор, бактерицидные облучатели и др. Здесь созданы условия для качественного и своевременного оказания помощи маленьким пациентам, а также условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену. Штат работников усманской детской поликлиники составляет 11 врачей, 20 средних медицинских работников, 10 человек прочего персонала.
Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила журналистам, что поликлиника построена в рамках нацпроекта "Здравоохранение". "По мере использования финансовых ресурсов, которые есть по этой программе, такие поликлиники будут появляться практически во всех городах России", - сказала она.
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Отвечая на вопрос о том, будет ли эта тема в числе приоритетов нового министра здравоохранения, Голикова сказала, что вопросам детского здравоохранения "всегда уделяется особый приоритет, поэтому неслучайно это одно из ключевых мероприятий нацпроекта здоровья". При этом она заверила, что бюджетных ресурсов на это хватит: "Конечно, хватит, здесь можете не сомневаться".
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Игорь АртамоновЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинЛипецкая областьУсманьОбщество
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