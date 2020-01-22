Борисов и Новак провели встречу с коллективом Минэнерго

"Убежден, что грамотно поставленные цели, грамотная организация работы, правильная работа с инвестициями должны обеспечить нам дальнейший рост экономики. ТЭК в этом процессе играет значительную роль, занимая около 25% в ВВП. Весомый вклад в этот процесс может внести синергия отраслей ТЭК и промышленности - чем больше продукции потребляет ТЭК, тем больше это влияет на структурную устойчивость экономики, а также обеспечивает загрузку предприятий", - сказал вице-премьер, слова которого приводятся в пресс-релизе.