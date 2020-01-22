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ГД приняла во втором чтении проект о должности зампредседателя Совбеза
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РИА Новости

ГД приняла во втором чтении проект о должности зампредседателя Совбеза

12:56 22.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о введении в Совбезе РФ должности заместителя председателя.
Как сообщал во вторник, 21 января, на заседании глава профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, поправок к законопроекту не поступило. В третьем, окончательном чтении законопроект планируется рассмотреть в четверг, 23 января.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
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Медведев рассказал о введении должности зампреда Совбеза
Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности РФ. Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. В четверг Путин внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности РФ вводится новая должность - заместителя председателя.
Согласно документу, заместитель председателя СБ назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.
Зампред Совета безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
Также в документе отмечается, что заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами Совета безопасности могут быть граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.
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Василий ПискаревДмитрий МедведевГосдума РФСовет Безопасности РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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