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В МИД подтвердили встречу Лаврова и Педерсена 24 января
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РИА Новости

В МИД подтвердили встречу Лаврова и Педерсена 24 января

12:47 22.01.2020 (обновлено: 13:02 22.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном 24 января, подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Да", - ответили в МИД РФ на соответствующий вопрос.
Ранее официальный представитель Педерсена Дженнифер Фентон сообщила РИА Новости, что спецпосланник ООН планирует в пятницу провести в Москве переговоры с Лавровым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. По ее словам, на следующей неделе Педерсен посетит Дамаск, а затем проведет брифинг для Совета безопасности ООН.
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Гейр ПедерсенСергей ЛавровМИД РФСирияООНРоссияВ мире
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