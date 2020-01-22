В МИД подтвердили встречу Лаврова и Педерсена 24 января

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном 24 января, подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Да", - ответили в МИД РФ на соответствующий вопрос.
Ранее официальный представитель Педерсена Дженнифер Фентон сообщила РИА Новости, что спецпосланник ООН планирует в пятницу провести в Москве переговоры с Лавровым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. По ее словам, на следующей неделе Педерсен посетит Дамаск, а затем проведет брифинг для Совета безопасности ООН.
11 декабря 2019, 13:49Война в СирииПедерсен: для заседания конституционного комитета Сирии нужна повестка