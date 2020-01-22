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Туризм
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Под Калининградом заброшенный немецкий бункер сделают туробъектом
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РИА Новости

Под Калининградом заброшенный немецкий бункер сделают туробъектом

15:34 22.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФорт Фридрихсбург в Калининграде
Форт Фридрихсбург в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 22 янв — РИА Новости. Заброшенный немецкий бункер, обнаруженный в прошлом году под городской площадью в курортном городе Зеленоградске Калининградской области, планируется сделать доступным для туристов, сообщила пресс-служба муниципалитета.
"Планируется поставить на кадастровый учет помещения немецкого бомбоубежища под площадью "Роза ветров". Заброшенный немецкий бункер может стать точкой притяжения для туристов. По словам главы администрации, уже есть интерес со стороны инвесторов, которые готовы разместить под "Розой ветров" музей", — сообщили в администрации города.
Катакомбы довоенных времен были обнаружены осенью прошлого года во время подготовки проекта реконструкции территории около основной городской площади "Роза ветров". При обследовании возвышения, прилегающего к площади, выяснилось, что под землей располагается обширная сеть катакомб, коридоров, а также несколько помещений. Они оказались незатопленными, поскольку немецкая дренажная система до сих пор работает.
Современная Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь шли ожесточенные бои Восточно-Прусской операции советских войск в Великой Отечественной войне, в результате красноармейцы прорвали оборону противника, вышли к Балтийскому морю и ликвидировали свыше 25 вражеских дивизий, заняв Восточную Пруссию и освободив северную часть Польши. После окончания войны часть Восточной Пруссии отошла СССР, остальная завоеванная территория — Польше.
В начале XIX века в нынешнем Зеленоградске, который прежде назывался Кранц, начала развиваться курортная инфраструктура — купальни, санатории, а в 1844 году город получил статус королевского курорта. Во время Второй мировой войны он практически не пострадал, в 1946 году город был переименован в Зеленоградск, который в 1999 году получил статус курорта федерального значения.
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