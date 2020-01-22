Новое правительство на первом заседании одобрило четыре законопроекта

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новое правительство РФ на своем первом заседании 21 января одобрило четыре законопроекта и решило внести их в Госдуму, следует из сообщения на сайте кабмина.
Один из них - поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Согласно сообщению, речь идет о "расширении перечня разрешенных валютных операций, а также случаев нерепатриации денежных средств". Других подробностей не приводится.
Кроме того, правительство одобрило поправки в КоАП "в части установления ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска".
Также одобрены поправки в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", суть которых в сообщении не раскрыта, и изменения в статью 9.2 закона "О некоммерческих организациях" (бюджетное учреждение) и статью 4 закона "Об автономных учреждениях" (виды деятельности автономного учреждения).