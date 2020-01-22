Новое правительство на первом заседании одобрило четыре законопроекта

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новое Новое правительство РФ на своем первом заседании 21 января одобрило четыре законопроекта и решило внести их в Госдуму , следует из сообщения на сайте кабмина.

Один из них - поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Согласно сообщению, речь идет о "расширении перечня разрешенных валютных операций, а также случаев нерепатриации денежных средств". Других подробностей не приводится.

Кроме того, правительство одобрило поправки в КоАП "в части установления ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска".