Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в выходные

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Температура в Москве вернется к привычным для нынешней зимы нулевым показателям в выходные дни, ожидается мокрый снег, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погоду в выходные дни будет определять очередной атлантический циклон. После морозцев в конце недели, которые давно ждали москвичи, столбик термометра вновь вернется к нулевой отметке", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что ветер немного стихнет, будет преобладать западный со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночь на субботу температура в Москве будет держаться в диапазоне от минус 1 до плюс 1, дневная температура может подниматься до 2 градусов тепла. В воскресенье будет чуть прохладнее: в ночные часы ожидается слабоотрицательная температура, в дневные часы – около нуля.
"Осадки, преимущественно в виде мокрого снега, ожидаются в субботу, в воскресенье лишь местами и небольшие – также в виде мокрого снега", - сообщает метеоролог.
По ее словам, температурных рекордов в выходные дни ожидать не стоит. Зафиксированный рекорд тепла за историю метеорологических наблюдений на 24 января для Москвы составляет плюс 4,1 градуса, 25 января – плюс 3,6 градуса.