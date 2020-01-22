Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в выходные

"Погоду в выходные дни будет определять очередной атлантический циклон. После морозцев в конце недели, которые давно ждали москвичи, столбик термометра вновь вернется к нулевой отметке", - рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что ветер немного стихнет, будет преобладать западный со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночь на субботу температура в Москве будет держаться в диапазоне от минус 1 до плюс 1, дневная температура может подниматься до 2 градусов тепла. В воскресенье будет чуть прохладнее: в ночные часы ожидается слабоотрицательная температура, в дневные часы – около нуля.