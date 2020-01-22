СМИ узнали имена крестных сына принца Гарри и Меган Маркл

Так, крестной Арчи, как и предполагали журналисты, оказалась Тигги Петтифер, которая была няней Гарри и Уильяма с 1993 по 1999 годы. Ее взяли на работу после развода принца Чарльза с принцессой Дианой. Тигги связывали с братьями из королевской семьи тесные отношения: она называла их "своими детьми", часто проводила с ними каникулы и поддерживала после смерти матери в 1997 году.