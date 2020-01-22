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Культура
2020-01-22T12:51+0300
https://ria.ru/20200122/1563717975.html
СМИ узнали имена крестных сына принца Гарри и Меган Маркл
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РИА Новости

СМИ узнали имена крестных сына принца Гарри и Меган Маркл

12:51 22.01.2020
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© AFP 2019 / Pool/Henk KrugerПринц Гарри и Меган Маркл с маленьким Арчи Гаррисоном
Принц Гарри и Меган Маркл с маленьким Арчи Гаррисоном
© AFP 2019 / Pool/Henk Kruger
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. СМИ выяснили, кто крестные сына принца Гарри и Меган Маркл через несколько месяцев после церемонии, сообщает Independent.
Так, крестной Арчи, как и предполагали журналисты, оказалась Тигги Петтифер, которая была няней Гарри и Уильяма с 1993 по 1999 годы. Ее взяли на работу после развода принца Чарльза с принцессой Дианой. Тигги связывали с братьями из королевской семьи тесные отношения: она называла их "своими детьми", часто проводила с ними каникулы и поддерживала после смерти матери в 1997 году.
Крестным стал бывший конюший принца Чарльза Марк Дайер. По словам Пенни Джунор, автора биографии отца Арчи, Марка считали "одним из немногих людей, к мнению которых принц Гарри иногда прислушивался".
Дайер служил конюшим в середине 90-х годов, а после смерти принцессы Дианы стал наставником принца Гарри и принца Уильяма.
Арчи родился в мае 2019 года, его крестили в июле, но родители решили не разглашать имена крестных сразу после церемонии. Сейчас мальчику восемь месяцев.
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