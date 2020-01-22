Один из самолетов "Аэрофлота" назовут именем поэта Мусы Джалиля

Муса Джалиль – советский татарский поэт и журналист, военный корреспондент. Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии. В 1941 году был призван в Красную Армию, в звании старшего политрука воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, был корреспондентом газеты "Отвага". 26 июня 1942 года в ходе Любанской наступательной операции был тяжело ранен и попал в плен. В созданном немцами легионе "Идель-Урал" вступил в созданную подпольную группу и устраивал побеги военнопленных. В августе 1943 года Джалиль и большинство членов его подпольной группы были раскрыты и арестованы. За участие в подпольной организации Джалиль был казнен на гильотине 25 августа 1944 года в тюрьме Плетцензее в Берлине. В концлагере продолжал писать стихи, им было написано минимум 125 стихотворений, которые после войны были переданы его сокамерником на Родину и изданы. За цикл "Моабитская тетрадь" в 1957 году Джалилю была посмертно присуждена Ленинская премия.