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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-01-22T12:29+0300
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Один из самолетов "Аэрофлота" назовут именем поэта Мусы Джалиля
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РИА Новости

Один из самолетов "Аэрофлота" назовут именем поэта Мусы Джалиля

12:01 22.01.2020 (обновлено: 12:29 22.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовСамолет "Аэрофлота"
Самолет Аэрофлота
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Самолет "Аэрофлота". Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Один из самолетов авиакомпании "Аэрофлот" назовут именем татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана со ссылкой на министра Ленара Сафина.
"Ленар Сафин сообщил, что имя татарского поэта Мусы Джалиля будет присвоено самолету "Аэрофлота". Подтверждение этому пришло от генерального директора авиакомпании", - говорится в сообщении по итогам заседания совета по реализации законодательства о языках Татарстана.
В минтрансе республики уточнили, что пока достигнута принципиальная договоренность, какой самолет и когда именно получит имя героя-антифашиста, станет известно позднее.
Также в министерстве напомнили, что Татарстан в настоящее время остается единственным российским регионом, где по договоренности с РЖД при отправлении фирменного поезда "Татарстан" на железнодорожном вокзале Казани звучит марш известного татарского композитора Салиха Сайдашева.
Муса Джалиль – советский татарский поэт и журналист, военный корреспондент. Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии. В 1941 году был призван в Красную Армию, в звании старшего политрука воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, был корреспондентом газеты "Отвага". 26 июня 1942 года в ходе Любанской наступательной операции был тяжело ранен и попал в плен. В созданном немцами легионе "Идель-Урал" вступил в созданную подпольную группу и устраивал побеги военнопленных. В августе 1943 года Джалиль и большинство членов его подпольной группы были раскрыты и арестованы. За участие в подпольной организации Джалиль был казнен на гильотине 25 августа 1944 года в тюрьме Плетцензее в Берлине. В концлагере продолжал писать стихи, им было написано минимум 125 стихотворений, которые после войны были переданы его сокамерником на Родину и изданы. За цикл "Моабитская тетрадь" в 1957 году Джалилю была посмертно присуждена Ленинская премия.
Салих Сайдашев – один из основоположников татарской профессиональной музыки, который на профессиональном и высоком творческом уровне обобщил опыт первых народных композиторов, сумел органически соединить многовековые традиции татарского народа с опытом европейской музыки, с фольклором и создать на этой основе подлинно национальное и профессиональное искусство. Сайдашев создал более 50 драматических произведений, среди которых музыка к известным татарским драмам и комедиям, а также песни, инструментальные произведения, марши. Одним из самых известных является "Марш Советской Армии".
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Республика ТатарстанЛенар СафинАэрофлотМуса Джалиль (Муса Джалилов)ТатарстанОбщество
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