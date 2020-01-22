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Краснов поддержал идею реже применять особый порядок рассмотрения дел
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РИА Новости

Краснов поддержал идею реже применять особый порядок рассмотрения дел

11:56 22.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИгорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новый генпрокурор России Игорь Краснов поддержал идею сокращать количество уголовных дел, которые рассматриваются судами в особом порядке – то есть без исследования доказательств и при гарантии более мягкого наказания.
Против столь широкого применения этой практики ранее выступил Верховный суд России. Президент Владимир Путин в свою очередь соглашался, что особый порядок судопроизводства не должен служить прикрытием "некачественной, некомпетентной работы следствия".
"Я считаю, что это правильно, потому что дела категории особой тяжести и тяжкие должны рассматриваться судом с исследованием всех доказательств, собранных следствием", - сказал Краснов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Вчера, 11:36
Краснов рассказал об изменениях в работе Генпрокуратуры
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Игорь КрасновГенеральная прокуратура РФВерховный суд РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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