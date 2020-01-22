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Россия зафиксировала 55 нарушений перемирия в Сирии за сутки
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РИА Новости

Россия зафиксировала 55 нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:52 22.01.2020
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© Sputnik / Sertac KayarСовместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 55 нарушений, Турция - 53, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 55 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 19, Алеппо – 16, Идлиб – 17, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 53 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 36, Идлиб – 15, Латакия – два", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток центр провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Тадмор провинции Хомс, где были выданы 400 продовольственных наборов, общим весом 1,9 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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